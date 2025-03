Lugner-Schwiegersohn will jetzt Bezirksvorsteher werden

Wien-Wahl: Leo Lugner kandidiert jetzt als Bezirksvorsteher im 15. Bezirk.

Der Schwiegersohn von Richard Lugner tritt offiziell an: "Heute habe ich offiziell bekanntgegeben, dass ich als Bezirksvorsteher-Kandidat im 15. Bezirk antrete", schreibt Lugner in seinem Instagram Post am Freitag.

Lugner ist selbst auch in der Lugner City tätig und vertritt nun erstmals die FPÖ im 15. Wiener Gemeindebezirk - Rudolfsheim-Fünfhaus.

Sein Vorhaben begründet er unter anderem so: "Ich kandidiere, weil es einen dringenden Kurswechsel braucht. Ich will wieder Politik mit Hausverstand machen – für die Menschen, nicht gegen sie."

Kurswechsel in Verkehrspolitik

In einem Interview mit "Mein Bezirk" gibt der Politiker an, dass er einen Kurswechsel in der Verkehrspolitik für notwendig erachtet. Dabei spricht er sich für FPÖ-typische Themen aus: Er kritisiert aktuelle Einbahnregelungen, die "Parkplatzvernichtung" und "überdimensionierte" Radwege, die laut ihm zu einem Verkehrschaos führen.