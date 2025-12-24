Alles zu oe24VIP
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Unfall A10
© Freiwillige Feuerwehr Feistritz/Drau

Großeinsatz

Auto prallt gegen Baum: Schwerverletzter bei Unfall auf A10

24.12.25, 16:31
Zu einem Großeinsatz kam es an Weihnachten auf der A10, der Tauernautobahn. Dabei gab es einen Schwerverletzten.

Die Feuerwehr in Feistritz/Drau musste an Weihnachten zu einem Großeinsatz ausrücken. Eigentlich wurde man zu einer Wohnungsöffnung nach Feffernitz gerufen, doch schon bei der Anfahrt kam ein weiterer Notruf wegen eines schweren Verkehrsunfalls an.

Unfall A10
© Freiwillige Feuerwehr Feistritz/Drau

Auf der A10 Tauernautobahn in Fahrtrichtung Villach ereignete sich der schlimme Crash. Nach einer Lageerkundung am Einsatzort wurden auch die Feuerwehren in St. Peter/Spittal und Spittal/Drau alarmiert. Ein PKW prallte neben der Fahrbahn gegen einen Baum, nachdem er zuvor auf der leicht mit Schnee bedeckten Fahrbahn ins Schleudern geraten war.

Unfall A10
© Freiwillige Feuerwehr Feistritz/Drau

Als die Einsatzkräfte am Unfallort eintrafen, konnten sich die Insassen des Fahrzeuges bereits befreien und waren nicht mehr in dem Auto gefangen. Dabei erlitt eine Person schwere Verletzungen, die weiteren Beifahrer wurden leicht verletzt und ins Krankenhaus Spittal/Drau zur medizinischen Versorgung gebracht.

