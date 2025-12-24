15,5 Millionen Euro: Wir sind Spendenkaiser

Auch heuer wieder gab es bei der großen "Licht ins Dunkel"-Gala einen unglaublichen Spendenerfolg.

Auch heuer stand der 24. Dezember ganz im Zeichen des Guten Zweck. Mit Unterstützung zahlreicher Prominenter und Politiker, wie Bundeskanzler Christian Stocker, Vizekanzler Andreas Babler, Außenministerin Beate Meinl-Reisinger oder Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und Soldaten des Bundesheeres wurden am Heiligen Abend im ORF an den Spendentelefonen Beiträge für Menschen in Not entgegengenommen.Insgesamt wurden dabei 15.530.1513,55 Millionen Euro gesammelt.

© APA

Das Österreichische Bundesheer alleine sammelte 187.919 Euro und setzte damit bereits ein starkes Zeichen. Verteidigungsministerin Tanner betonte: „Das Österreichische Bundesheer steht nicht nur für Sicherheit und Einsatzbereitschaft, sondern auch für Menschlichkeit und Zusammenhalt. Die beeindruckende Spendensumme zeigt, wie groß die Hilfsbereitschaft innerhalb des Bundesheeres ist. Mein Dank gilt allen Soldatinnen und Soldaten sowie allen Mitwirkenden, die diese Unterstützung für Menschen in schwierigen Lebenslagen möglich machen.“

© APA

© APA

Bundespräsident und Schirmherr Alexander Van der Bellen war auch heuer zugeschalten und meinte: "Es gibt viele Gründe, auf Österreich stolz zu sein. Der Einsatz der unzähligen Freiwilligen in unserem Land gehört für mich dazu. Sie alle stellen das Gemeinsame vor das Trennende. Alle, die in der Nachbarschaft mitanpacken, wenn es brenzlig wird. Die anderen helfen, ihren Alltag lebenswert zu gestalten. Die Kindern, die nicht viel zu lachen haben, eine Freude machen."

© APA

Der ganze Spendentag wurde von mehreren Künstlern, wie der ORF-Band mit Sänger Vincent Bueno und vielen anderen bekannten Gesichtern musikalisch begleitet, um die Zuseher und Spender in Weihnachtsstimmung zu versetzen.

Mit der Spendensumme werden mehrere Projekte gefördert um betroffenen Menschen die notwendige Unterstützung im Bereich der Barrierefreiheit und Lernhilfe zu ermöglichen. Auch ORF-Generaldirektor Roland Weißmann zeigte sich efreut über die Spenden der Österreicher: „Das beeindruckende Spendenergebnis von ,Licht ins Dunkel‘ erfüllt mich mit großer Dankbarkeit. Gerade in Zeiten, die für viele Menschen wirtschaftlich herausfordernd und von Unsicherheit geprägt sind, zeigt Österreich eine nicht selbstverständliche Solidarität.

© APA

Auch nach dem Heiligen Abend kann noch gespendet werden. Unter der kostenlosen A1-Spendentelefonnummer 0800 664 24 12 können Spenden ganzjährig per Anruf oder SMS abgegeben werden, Online-Spenden sind via lichtinsdunkel.ORF.at möglich sowie auf Facebook unter ORFLichtinsDunkel. Alle Informationen zu den Spendenmöglichkeiten finden sich auch im ORF TELETEXT auf Seite 680.