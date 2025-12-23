Alles zu oe24VIP
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 31.450 aktien up +3.11% Andritz AG 65.85 aktien up +0.3% BAWAG Group AG 125.70 aktien up +0.72% CA Immobilien Anlagen AG 22.860 aktien up +0.26% CPI Europe AG 15.640 aktien up +0.9% DO & CO Aktiengesellschaft 205.00 aktien down -0.49% EVN AG 27.100 aktien down -4.24% Erste Group Bank AG 100.40 aktien down -0.79% Lenzing AG 22.450 aktien equal +0% OMV AG 47.080 aktien up +1.6% Oesterreichische Post AG 30.850 aktien down -0.64% PORR AG 31.650 aktien up +1.44% Raiffeisen Bank Internat. AG 37.300 aktien up +0.11% SBO AG 26.950 aktien down -0.55% STRABAG SE 79.60 aktien up +1.66% UNIQA Insurance Group AG 15.500 aktien up +0.39% VERBUND AG Kat. A 61.60 aktien down -0.81% VIENNA INSURANCE GROUP AG 66.40 aktien up +3.75% Wienerberger AG 30.000 aktien down -1.45% voestalpine AG 37.540 aktien down -1.11%
Gold und Silber setzen Rekordrally fort
Rekordhoch

Gold und Silber setzen Rekordrally fort

23.12.25, 08:40
Der Goldpreis hat am Dienstag erneut ein Rekordhoch erklommen und sich der Marke von 4.500 Dollar angenähert. In der Nacht auf Dienstag kletterte der Preis für eine Feinunze (rund 31,1 Gramm) um bis zu 1,2 Prozent auf 4.497,74 Dollar (3.829,49 Euro). Eskalierende geopolitische Spannungen und die Aussicht auf weitere Zinssenkungen in den USA galten als Treiber.

Damit war das Edelmetall so teuer wie noch nie. Das Niveau konnte Gold aber nicht ganz halten, lag zuletzt aber mit 4.477 Dollar immer noch über dem Niveau vom Montag. Zum Wochenauftakt war der Goldpreis erstmals seit der Oktober-Rally auf eine neue Bestmarke geklettert.

Seit Ende 2024 legte der Goldpreis inzwischen um etwas mehr als 70 Prozent zu. Damit zählt Gold zu den besten Anlageklassen und steuert zudem auf den höchsten Jahresgewinn seit 1979 zu, als der Preis um 127 Prozent anzog.

Silber übertrumpft derzeit Gold

Übertrumpft wird Gold derzeit vom Silber, wenn auch nicht in absoluten Zahlen: Der Preis für eine Feinunze Silber legte in diesem Jahr um 140 Prozent zu. In der Nacht auf Dienstag stieg der Silberpreis ebenfalls auf einen Rekordwert. Dieser liegt jetzt mit 69,9929 Dollar (59,59 Euro) nur noch minimal unter der 70-Dollar-Marke.

Beide Edelmetalle sind in diesem Jahr besonders gefragt, da sie in Zeiten von hohen Unsicherheiten von einigen Investoren als sogenannte "sichere Häfen" eingeschätzt werden. Silber ist zudem ein wichtiger Rohstoff etwa für die Elektromobilität, die Solarindustrie und die Tech-Branche allgemein, die den KI-Ausbau vorantreibt.

