× Oster-Events in Niederösterreich

Wer noch einen Ausflug für Ostern planen möchte, findet in Niederösterreich viele Ziele.

Ostern mit Brauchtum, Kulinarik und traditionellen Veranstaltungen gibt es in ganz Niederösterreich.

Schloss Hof startete mit Ostermarkt

© Schloss Hof ×

Der Ostermarkt auf Schloss Hof machte vergangene Woche den Anfang mit Kunsthandwerk, dem Osterhasen, Ponyreiten und live Musik an den Wochenenden bis zum 21. April.

© Kittenberger Erlebnisgärten

Die Kittenberger Erlebnisgärten in Schiltern laden am 12. April zum großen Hoppelfest mit Mitmachstationen, Bastelworkshops und Ostereiersuche.Am 19. April bringt der Osterhasenzug in Heidenreichstein große und kleine Gäste zur Nesterlsuche zum Hasenbühel.

Kunsthandwerk, Köstlichkeiten und Birnblüten

Auch auf Schloss Marchegg lockt vom 4. bis 6. April ein Ostermarkt mit Kunsthandwerk und Köstlichkeiten. Schloss Leiben bietet dieses Wochenende eine feine Osterausstellung von Hobbykünstlern. Einen Ostermarkt gibt es auf Schloss Reichenau (Bez. Neunkirchen) vom 11. bis 13. April genauso wie in Wiener Neustadt vorm Dom am 11. und 12 April. Einen österlichen Kunsthandwerksmarkt mit Kinderprogramm veranstaltet am 12. und 13. April das Wasserschloss Kottingbrunn. Am Sonntag, 30. März, ist Ostermarkt in Absdorf (Bez. Tulln) und zu Ostern wird im Mostviertel auch die Birnbaumblüte erwartet.