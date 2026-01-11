Alles zu oe24VIP
Linzer Ordnungshüter helfen bei Geburt in Auto
Beherztes Eingreifen

Linzer Ordnungshüter helfen bei Geburt in Auto

11.01.26, 15:16
Eine Frau lag in einem Auto bereits in den Wehen. 

Zu einem außergewöhnlichen Einsatz kam es am 29. Dezember im Linzer Franckviertel. Gegen 7.30 Uhr befanden sich zwei Mitarbeiter des städtischen Ordnungsdienstes auf einem routinemäßigen Kontrollgang in der Franckstraße, als ein Auto plötzlich mit hoher Geschwindigkeit auf sie zufuhr. Der Lenker sprang aus dem Fahrzeug und rief aufgeregt nach Hilfe, da seine Partnerin auf dem Beifahrersitz bereits in den Wehen lag.

Die Ordnungsdienstmitarbeiter reagierten umgehend, leiteten die Rettungskette ein und unterstützten die Frau bei der Geburt. Kurz darauf trafen Einsatzkräfte von Rotem Kreuz und Polizei ein. Mutter und Kind wurden ins Krankenhaus gebracht und sind wohlauf. Stadtrat Michael Raml und Geschäftsführer Helmut Haas dankten den Mitarbeitern für ihr umsichtiges und rasches Handeln.

