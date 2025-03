Ausflüge zur Marillenblüte

Per Schiff, Bus und Bahn kommen Begeisterte zum Blütenwunder an der Donau.

Zur Marillenblüte in der Wachau werden in den nächsten Tagen viele Ausflügler erwartet. Die DDSG starten ihre Saison wieder am Samstag, den 29. März und bietet ihren Passagieren an, die blühenden Marillenbäume entlang der Donau im Unesco-Weltkulturerbe zu erleben.

Kremser Marillenblütenmarkt

Ein besonderes Highlight für Liebhaber der Wachauer Marille ist der Kremser Marillenblütenmarkt, der heuer am 5. April 2025, von 7.00 bis 18.00 Uhr, stattfindet. Hier präsentieren regionale Produzenten ihre Spezialitäten, von hausgemachten Marmeladen über beste Wachauer Weine bis hin zu edlen Marillenbränden. Besucher haben die Möglichkeit, die Vielfalt dieser besonderen Frucht zu entdecken und sich durch die Köstlichkeiten der Region zu kosten. Der Markt ist ein beliebtes Ausflugsziel und lässt sich ideal mit einer gemütlichen Schifffahrt auf der Donau verbinden.

Mit einem Ticket ans Ziel

Das "Frühlingsticket Wachau" des Verkehrsverbundes Ost-Region umfasst zahlreiche öffentliche Verkehrsmittel, die sich zur Anreise zum Blütenwunder eigenen. Unter anderem auch der Kremser Stadtbus. Auf allen sieben Linien der Stadt, auf den Donaufähren und an Wochenenden auch in der Wachaubahn gilt das Ticket für einen Tag.