Ab morgen gilt das Kombiticket für die Wachau

Die Marillenblüte lockt demnächst ins Weltkulturerbe. Verschiedene Verkehrsmittel sind mit einem Ticket nützbar.

Wenn sich die Knospen der 100.000 Marillenbäume öffnen, erstrahlt das Weltkulturerbe in einem zarten Rosa. Um dieses Naturspektakel besonders stressfrei zu erleben, haben die Wachau-Gemeinden in den vergangenen Jahren einen Anreiz geschaffen, die Region mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu besuchen. In diesem Jahr wird dieses Angebot ausgeweitet und gilt als Frühlingsticket über die Marillenblüte hinaus.

"Zwischen 15. März und 27. April gibt es für den Besuch der Wachau unterschiedliche Tagestickets zu vergünstigten Preisen, je nachdem ob, man am Wochenende oder während der Woche die Wachau besuchen möchte", erklärt Donau Niederösterreich Geschäftsführer Bernhard Schröder. Wann die Marillen nun genau blühen, kann auf der Webseite www.marillenbluete.at nachgelesen werden.

Webcam gibt genau Aukunft über den Knospenstand

Eine eigene Webcam ermöglicht es Interessierten, den aktuellen Fortschritt der Marillenblüte genau zu beobachten und so einen geeigneten Termin für eine Reise in die Wachau zu wählen. Der Folder "Wachauer Marillenblüte" bietet alle wichtigen Informationen.