Wachaufestspiele mit Neuem Programm und Klassikern

Die Wachaufestspiele Weißenkirchen laden auch 2025 wieder zu einem abwechslungsreichen Programm voller Spannung, Humor und musikalischer Highlights ein

Das Programm der Wachaufestspiele von 15. Juli bis zum 7 September wurde jüngst präsentiert. Im magischen Ambiente des Teisenhoferhofes spielt man heuer von der Uraufführung bis zum Klassiker.

Den Anfang macht "Die geraubte Venus", die Uraufführung eines lustigen Krimis von Gerhard Loibelsberger. Bei "Der Soundtrack meines Lebens" geht es am 22. August auf eine musikalische Zeitreise mit Musical-Star Maya Hakvoort. Dabei gibt es Klassiker von Earth, Wind & Fire, Donna Summer oder Diana Ross. Wiederaufgenommen wird von 29. August bis 7. September die Komödie "Von wegen Mariandl!" mit Verena Scheitz, Stephan Paryla-Raky und Reinhard Nowak. Eine Komödie in Anlehnung an die historische Mariandl-Verfilmung mit Hans Moser.