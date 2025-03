Felssturz in der Wachau bis nächste Woche geräumt

Öffnung der B33 am Freitag kommender Woche geplant. Ab 24. März wegen Fahrbahnerneuerung einseitig gesperrt

Nach dem Felssturz vor mehr als neun Monaten in Schönbühel-Aggsbach im Bezirk Melk in der Wachau soll die B33 wieder für den Verkehr freigegeben werden. Die Verbindung wird ab dem 21. März wieder einspurig und noch vor Start der Osterferien wieder in beiden Richtung befahrbar sein.

Auch der Radweg ist dann wieder frei. „Tourismus und Bevölkerung haben also ab nächster Woche endlich wieder freie Bahn“, freut sich Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und betont: „Allen voran geht mein großer Dank an unseren NÖ Straßendienst. Die Mitarbeiter waren quasi rund um die Uhr im Einsatz, dafür gebührt ihnen größte Wertschätzung.“

LH-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ) informierte, dass am Tag zuvor eine "entscheidende Behördenbegehung mit Sachverständigen und Experten" stattfinde.

Rechtzeitig vor Beginn der Marillenblüte

"Nach intensiven Sicherungsarbeiten und Schutzmaßnahmen steuern wir auf eine vorzeitige Verkehrsfreigabe der B33 im Bereich Aggsbach-Dorf zu", sagte Landbauer als zuständiger Verkehrslandesrat.

Die Region könne rechtzeitig zur Marillenblüte aufatmen. Für die Bevölkerung, die Gastronomie und Betriebe bedeute das eine Rückkehr zur Normalität. Die notwendigen Arbeiten sollen bis Ende kommender Woche soweit fortgeschritten sein, "dass eine halbseitige Verkehrsfreigabe mit verkehrsgesteuerter Ampelregelung inklusive Freigabe des Radweges ermöglicht werden kann".

Schutzmaßnahmen zu finalisieren

Zu finalisieren sind den Angaben vom Freitag zufolge noch Schutzmaßnahmen. Dazu zählen die Fertigstellung eines 90 Meter langen Steinschlagschutznetzsystems im unteren Bereich des Felssturzes (sieben Meter oberhalb der Fahrbahn) und die Anbringung eines 600 Quadratmeter großen Felsgitters zur Böschungssicherung. "Wir sind zuversichtlich, dass die Expertenkommission grünes Licht geben wird", so ein Sprecher vom Straßenbau.

Sanierung bis Mitte April

Ab dem 24. März wird die Fahrbahn erneuert, zusammen mit den Sanierungen wird dies bis Mitte April dauern. Eine einseitige Straßensperre wird nötig werden. Die endgültige Verkehrsfreigabe ist bis 18. April geplant.