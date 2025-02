Wachau vor Ostern wieder ganz befahrbar

Rund 10.000 Tonnen Geröll wurden abtransportiert. Nächste Woche folgt eine Begehung.

Nach dem Felssturz auf der B33 in Schönbühel-Aggsbach (Bezirk Melk) sind die Sicherungs- und Aufräumarbeiten laut LH-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ) "auf der Zielgeraden". "Die Bevölkerung und unsere Betriebe in der Region haben jetzt Planungssicherheit und können sich darauf verlassen, dass wir noch vor Ostern diese wichtige Verkehrsachse und Lebensader freigeben können", informierte Landbauer am Freitag per Aussendung. Rund 10.000 Tonnen Geröll wurden abtransportiert.

Abräumarbeiten waren sehr aufwändig. © NÖ Straßendienst ×

Die Baustelle beim Felssturz. © NÖ Straßendienst ×

Seilsperren müssen montiert werden

Seit Mittwochabend sind die B33 und der angrenzende Radweg im Abschnitt am Südufer der Wachau geräumt. Die Arbeiten zum Abtransport der Sturzmassen seien beendet, berichtete Niederösterreichs Straßenbaudirektor Josef Decker. "Durch massiven Einsatz konnte der Abtransport der Sturzmassen deutlich schneller als vorgesehen abgeschlossen werden. Trotz der scheinbar freien Straße ist für die Gewährleistung der Verkehrssicherheit aber noch die Montage von Seilsperren notwendig", betonte Decker.

Räumungsarbeiten der vergangenen Wochen. © NÖ Straßendienst ×

Sicherheitssystem wird vorübergehend installiert

Bis zur Verkehrsfreigabe sind noch letzte Sicherungsmaßnahmen und Abstimmungen mit der Behörde notwendig. So müssen etwa technische Sicherungsmaßnahmen im oberen Hangbereich durchgeführt werden, zudem muss die Leitschiene versetzt werden. Installiert wird außerdem ein zusätzliches temporäres System "Rock&Safe" zur Sicherung der Anschlussbereiche. Für Mitte nächster Woche ist eine Begehung mit der Bezirkshauptmannschaft Melk und Experten geplant. Der weitere Zeitplan hängt von der Einschätzung der Fachleute ab. Spätestens ab 3. März soll mit den Arbeiten für die untere Seilsperre begonnen werden.