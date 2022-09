Arnautovic Spieler des Monats in der Serie A

Der ÖFB-Star wird als "charismatischer Anführer" gelobt

Marko Arnautovic ist der beste Spieler der Serie A im Monat September. Der Stürmer von FC Bologna wurde vom Spielerverband Assocalciatori aufgrund seiner Leistungen in den letzten Wochen als solcher ausgewählt. "In diesem Jahr wurde Arnautovic von großen Mannschaften wie Juventus und Manchester United umworben, aber er bleibt in Bologna, wo die Fans ihn immer geschätzt und ihm die Rolle des charismatischen Anführers zugeschrieben haben", so der Verband.

Assocalciatori wies darauf hin, dass der ÖFB-Spieler in der Torschützenliste ganz oben steht. Bisher hat er sechs der sieben Tore von Bologna erzielt. Der Verein, bei dem auch Stefan Posch unter Vertrag steht, besetzt nach sieben Runden Platz 16 der Serie A-Tabelle. Der Club hatte vor drei Wochen den serbischen Trainer Sinisa Mihajlovic entlassen und ihn durch Thiago Motta ersetzt.