Freude für Football-Fans: NFL direkt vor Österreichs Haustüre

Football-Fans in Österreich haben einen Grund zur Freude. Denn nach 2026 kommt die NFL auch 2028 nach München in die Allianz-Arena und ist somit direkt vor der Haustüre.

Das Regular-Season-Spiel 2028 wird bereits das vierte in München sein, denn auch nächstes Jahr macht die stärkste American-Football-Liga der Welt in Deutschland Halt. Auch Frankfurt war bereits Destination, näher als München wird es für Österreicher aber nur schwer.

Wie bekannt gegeben, gastiert die National Football League 2026 und 2028 in München, 2027 und 2029 in Berlin.

"Haben uns einigen können"

"Wir sind mit der Stadt München und dem FC Bayern München in vielfältigen Gesprächen gewesen. Wir wollten aber vor allen Dingen ebenfalls sicherstellen, dass nicht nur das Spiel dort stattfindet, sondern, dass auch viele Aktivitäten im Bereich Breitensport, wie Flag Football, von der Stadt mitgetragen werden. Darauf haben wir uns gemeinsam einigen können und insofern freuen wir uns sehr wieder in München zu spielen", begründet der NFL-Deutschland-Chef Alexander Steinforth die Entscheidung.

Die Teams für die jeweiligen Spiele stehen bislang aber noch nicht fest und werden zu einem späteren Zeitpunkt folgen.