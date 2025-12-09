Wahnsinns-Plan: Football-Opa soll Raimann in den Super Bowl führen

Bernhard Raimann und die Indianapolis Colts sind vom Verletzungs-Pech verfolgt: Jetzt soll ein Football-Pensionist die Saison retten.

Drei Spieltage sind in der NFL noch offen und das Rennen um die Play-offs ist spannend, wie selten zuvor. Österreichs NFL-Aushängeschild Bernhard Raimann lag mit den Indianapolis Colts lange Zeit auf Kurs, doch eine Horror-Serie an Verletzungen brachte das Team gewaltig in Not.

Am vergangenen Sonntag musste man sich im direkten Duell in der AFC South den Jacksonville Jaguars geschlagen geben und rutschte auf Rang 3 in der Division ab. Die vier Division-Sieger und die drei besten Teams, die ihre Division nicht gewinnen konnten, schaffen den Sprung in die K.o.-Phase.

Durch die Niederlage gab man nicht nur die Spitzenposition ab, man rutschte auch auf Platz 4 der besten Nicht-Gruppensieger ab. Noch bitterer war allerdings die Verletzung von Quarterback Daniel Jones. Er riss sich die Achillessehne, seine Saison ist beendet. Auch Zukunftshoffnung Anthony Richardson ist verletzt. Folglich musste Riley Leonard einspringen, er ist der letzte Spielmacher im Kader der Colts.

Nächster Verletzungs-Schock

Doch auch der 23-Jährige erlitt gegen die Jaguars eine Knieverletzung. Im Reserve-Kader steht noch Brett Rypien unter Vertrag, doch weder Rypien noch Leonard haben die wichtige Erfahrung, die es im Play-off-Krimi braucht. Das bringt die Verantwortlichen auf einen nahezu undenkbaren Plan. Sie wollen einen Quarterback-Opa aus der Pension holen, der sich am Montag, seinem 44. Geburtstag, auch schon in den Flieger setzte und nach Indianapolis reiste.

Die Rede ist von Philip Rivers. Von 2004 bis 2019 war er das Aushängeschild der Chargers, ehe er 2020 seine Karriere in Indianapolis ausklingen ließ. Acht Mal schaffte es der Spielmacher in die Pro-Bowl-Auswahl, warf in seiner Karriere 63.440 Yards und 421 Touchdowns. Wie die NFL-Insider Ian Rapoport und Mike Garafolo berichten, soll er nun ein Probetraining absolvieren, um herauszufinden, ob er noch fit genug ist.

Gelingt das, könnte der zehnfache Vater tatsächlich zurückkehren und versuchen, erstmals in seiner Karriere in den Super Bowl einzuziehen. Denn zu seiner aktiven Zeit hatte er vor allem mit Tom Brady und Peyton Manning in der AFC zwei große Namen vor sich, an denen er in packenden Duellen nicht vorbeikam.