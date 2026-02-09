Heiß auf GOLD! Heute könnte es Medaillen regnen

Der dritte Olympia-Tag hat es in sich! Können die Österreicher den erfolgreichen Sonntag mit 1x Gold und 2x Silber sogar noch toppen? Das steht heute auf dem Programm.

Los geht's schon um 10:30 Uhr mit der Ski-Kombination der Herren. Gefahren wird jeweils in Zweier-Teams. Die ÖSV-Medaillenhoffnungen heißen Vincent Kriechmayr & Manuel Feller und Daniel Hemetsberger & Marco Schwarz. Außenseiterchancen haben auch Stefan Babinsky & Fabio Gstrein und Raphael Haaser & Michael Matt.

Zuerst geht's auf die Abfahrt, ab 14 Uhr fällt die Entscheidung im Slalom.

Um 17:30 Uhr sind die Blicke in die Eishalle in Mailand gerichtet: Vanessa Herzog tritt beim 1000m-Eisschnelllauf an.

Gute Medaillenchancen haben auch die Skispringer auf der Normalschanze ab 19 Uhr in Predazzo: Stephan Embacher, Jan Hörl, Stefan Kraft, Daniel Tschofenig kämpfen um Edelmetall.

Um 19:30 Uhr ist wohl unser heißestes Eisen an dem Tag dran: Anna Gasser will Gold im Snowboard Big Air holen. Auch mit dabei: Debütantin Hanna Karrer.