Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ BLACK WEEK
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Sportmix
Schock für Taylor Swift: Chiefs droht vorzeitiges NFL-Aus
© getty

Feiertags-Pleite

Schock für Taylor Swift: Chiefs droht vorzeitiges NFL-Aus

28.11.25, 11:29
Teilen

Im Februar war Taylor Swift in ihrer VIP-Box fassungslos, als die Kansas City Chiefs mit Boyfriend Travis Kelce bei der Super Bowl gegen die Philadelphia Eagles untergingen. Jetzt droht den Chiefs um Quarterback-Superstar Patrick Mahomes sogar das vorzeitige Aus!

Am Thanksgivings-Day-Kracher kassierten Mahomes, Kelce & Co. ein 28:31 gegen die Dallas Cowboys und halten damit bei 6 Siegen und 6 Niederlagen. Damit sind die Chiefs nur Dritter in der Division AFC West. In der gesamten AFC-Conference reicht es derzeit nur zu Rang neun bei sieben Play-off-Plätzen. Heißt: Die Startruppe aus Kansas muss jetzt alle fünf ausständigen Grunddurchgangs-Spiele gewinnen, um die Chance auf die Wildcard-Runde zu wahren.

Superstar Mahomes stemmt sich vergeblich gegen Niederlage

Am Donnerstag stemmte sich Mahomes wie schon vergangenen Sonntag beim 23:20 gegen Indianapolis (mit Austro-Legionär Bernhard Raimann) nach Kräften gegen die Niederlage. Obwohl der Superstar gegen die Cowboys für 261 Yards warf und vier Touchdowns erzielte, war das am Ende zu wenig, da Dallas bei insgesamt sechs Angriffsserien zu Punkten kam.

Cowboys zurück im Rennen um die Play-offs

Damit sind die Cowboys, die traditionell immer zu Thanksgiving spielen, wieder im Playoff-Rennen.

Zum Auftakt der Feiertagsspiele am Donnerstag waren die Packers im 193. Duell mit den Detroit Lions zu einem 31:24-Auswärtssieg gekommen. Die Bengals gewannen bei der Rückkehr ihres lange verletzten Quarterbacks Joe Burrow beim Divisionsrivalen Baltimore Ravens 32:14. Siege feierten auch die Green Bay Packers und die Cincinnati Bengals.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden