Schock für Taylor Swift: Chiefs droht vorzeitiges NFL-Aus

Im Februar war Taylor Swift in ihrer VIP-Box fassungslos, als die Kansas City Chiefs mit Boyfriend Travis Kelce bei der Super Bowl gegen die Philadelphia Eagles untergingen. Jetzt droht den Chiefs um Quarterback-Superstar Patrick Mahomes sogar das vorzeitige Aus!

Am Thanksgivings-Day-Kracher kassierten Mahomes, Kelce & Co. ein 28:31 gegen die Dallas Cowboys und halten damit bei 6 Siegen und 6 Niederlagen. Damit sind die Chiefs nur Dritter in der Division AFC West. In der gesamten AFC-Conference reicht es derzeit nur zu Rang neun bei sieben Play-off-Plätzen. Heißt: Die Startruppe aus Kansas muss jetzt alle fünf ausständigen Grunddurchgangs-Spiele gewinnen, um die Chance auf die Wildcard-Runde zu wahren.

Superstar Mahomes stemmt sich vergeblich gegen Niederlage

Am Donnerstag stemmte sich Mahomes wie schon vergangenen Sonntag beim 23:20 gegen Indianapolis (mit Austro-Legionär Bernhard Raimann) nach Kräften gegen die Niederlage. Obwohl der Superstar gegen die Cowboys für 261 Yards warf und vier Touchdowns erzielte, war das am Ende zu wenig, da Dallas bei insgesamt sechs Angriffsserien zu Punkten kam.

Cowboys zurück im Rennen um die Play-offs

Damit sind die Cowboys, die traditionell immer zu Thanksgiving spielen, wieder im Playoff-Rennen.

Zum Auftakt der Feiertagsspiele am Donnerstag waren die Packers im 193. Duell mit den Detroit Lions zu einem 31:24-Auswärtssieg gekommen. Die Bengals gewannen bei der Rückkehr ihres lange verletzten Quarterbacks Joe Burrow beim Divisionsrivalen Baltimore Ravens 32:14. Siege feierten auch die Green Bay Packers und die Cincinnati Bengals.