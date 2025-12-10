Was ist mit Alaba? Nächster Rückschlag bei Real

Für David Alaba ist es bislang eine Saison zum Vergessen, auf gerade einmal sieben Einsätze kommt der ÖFB-Star in der bisherigen Saison. Nun der nächste Rückschlag für den 33-Jährigen: Real Madrid inkludiert ihn nicht im Champions-League-Kader gegen Manchester City.

Damit gibt es kein Wiedersehen für David Alaba mit Ex-Coach Pep Guardiola, zumindest nicht am Feld. Dass Alaba nicht einmal im Kader steht, sorgt für noch mehr Verwirrung rund um den Verteidiger.

Denn von seinem ÖFB-Abenteuer kam er zwar angeschlagen zurück, laut den Königlichen, doch eigentlich sollte er mittlerweile wieder verfügbar sein. Nur veröffentlicht der Verein schlichtweg kein Update bezüglich der Fitness von Alaba.

Wie auch Dean Huijsen wird der Österreicher als verletzt gemeldet, aber nicht einmal Experten wissen, was eigentlich der Fall ist. Für Trainer Xabi Alonso könnte es bei einer Niederlage bereits das Ende für sein Trainer-Dasein beim Weißen Ballett bedeuten, doch auch die Zukunft von Alaba im Verein scheint gezählt.