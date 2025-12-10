Paukenschlag: Red Bull Salzburg reist ohne Trainer Letsch nach Freiburg

Am Donnerstag kämpft Red Bull Salzburg in Freiburg in der Europa League um den zweiten Sieg - allerdings ohne Trainer Thomas Letsch.

Der Motor von Red Bull Salzburg stottert weitehrin. In der Liga ist man zwar ohne zu glänzen Tabellenführer, in Europa hinkt man den eigenen Ansprüchen hinterher. Am Donnerstag (ab 21 Uhr im oe24-LIVETICKER) kracht man in der Europa League auf den SC Freiburg und hofft noch auf das Aufstiegs-Wunder. Dafür muss allerdings ein Sieg her.

Dabei wird man wohl auf Thomas Letsch verzichten. Der 57-jährige Deutsche wird nicht mit der Mannschaft in sein Heimatland reisen. Am Mittwoch musste er bereits den Pressetermin vor dem Spiel krankheitsbedingt absagen. Ob er rechtzeitig fit wird und nachreist, ist derzeit offen.

In der Europa League hat Salzburg in den ersten fünf Spielen nur einen Sieg holen können. Um den Aufstieg zu schaffen darf man sich in den verbleibenden drei Spielen keine Niederlage mehr leisten.