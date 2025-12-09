Prinz William und Kate sorgen weiterhin für Kritik nach Forest-Lodge-Bezug

Prinz William, Prinzessin Kate und ihre Kinder leben seit kurzem in der Forest Lodge. Der Umzug sorgt weiterhin für Kritik aus der Nachbarschaft wegen Sperrungen und Einschränkungen.

Der Bezug der Forest Lodge in Windsor Anfang November durch Prinz William (43), Prinzessin Kate (43) und die drei Kinder sorgt in der Region für Ärger. Schon vor dem Einzug wuchs der Frust unter Anwohnern. Zwei Familien in unmittelbarer Nähe mussten ihre Häuser räumen, während das Anwesen umfassend mit Überwachungskameras, hohen Absperrungen und baulichen Veränderungen gesichert wurde.

Ein viel genutzter Parkplatz und ein Zugang zum Park wurden geschlossen, obwohl die Anwohner bisher eine jährliche Gebühr dafür entrichtet hatten. Beide Bereiche sind nun für die Öffentlichkeit tabu. Eine Anwohnerin kritisierte: "Sie haben uns nur ein paar Tage vorher Bescheid gegeben, um zu sagen, dass dieser Waldabschnitt für immer geschlossen wird."

Kritik von weiteren Anwohnern

Tina, die direkt gegenüber der Forest Lodge lebt, berichtete dem "Mirror", dass die Sperrungen hunderte regelmäßige Besucher betreffen. Die verbleibenden Wege seien überfüllt, während eine der schönsten Parkecken verloren gegangen sei. Einige Anwohner hätten sich überrumpelt gefühlt und seien traurig gewesen. Auch das Umweltbildungszentrum musste schließen; das Crown Estate sucht nun einen neuen Standort.

Tina bezeichnete die Maßnahmen als "eindeutig eine egoistische Handlung", da öffentliche Flächen gesperrt, andere Familien vertrieben und öffentliche Kosten erhöht wurden, um die Sicherheit der Royals zu gewährleisten. Sie hält die Maßnahme weder für das öffentliche Interesse noch für sinnvoll, da die Forest Lodge im belebten Teil des Parks liege und kaum Privatsphäre biete.

Grund für den Umzug

Die Entscheidung für das 16-Millionen-Pfund-Anwesen hängt auch mit Williams Wunsch nach besserer Abschirmung seiner Familie zusammen. Er erklärte kurz vor dem Umzug in der Apple-Serie "Urlaub Wider Willen mit Eugene Levy": "Als ich aufwuchs, sah ich bei meinen Eltern, dass die Medien damals so unersättlich waren. Sie wollten jedes Detail in sich aufsaugen und waren buchstäblich überall dabei. Ich habe mir geschworen, dass das meiner Familie niemals passieren würde."

Man hofft, dass sich die Situation rund um die Forest Lodge bald beruhigt und die Royals ihren Neuanfang unbeschwert genießen können.