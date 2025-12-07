Beim Staatsbesuch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Elke Büdenbender sprach Prinz William offen über die Herausforderungen, die der Umzug seiner Familie in ihr neues Zuhause Forest Lodge im Windsor Great Park mit sich brachte.

Beim Empfang im Windsor Castle wurden Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43) von Elke Büdenbender auf ihren neuen Wohnsitz angesprochen. William bestätigte, dass der Einzug nicht ohne Komplikationen verlief. Laut "People" habe er einer Lippenleserin zufolge erklärt: "Der Umzug war ziemlich herausfordernd mit Wendungen, aber wir packen es an."

Die Familie entschied sich überraschend dafür, bereits in den Herbstferien in das neue Anwesen zu ziehen – und nicht erst zu Weihnachten. Dies erleichterte offenbar den Übergang zurück in den Alltag für die Kinder. Prinzessin Kate zeigte sich optimistisch und erwähnte Moodboards, die sie für die Renovierung erstellt. Größere Umbauten will das Paar jedoch erst nach den Feiertagen angehen.

Zuvor lebte die Familie im Adelaide Cottage; weitere Anwesen sind Anmer Hall sowie Apartment 1A im Kensington Palace. Forest Lodge bietet ihnen mehr Privatsphäre für sich und ihre drei Kinder Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis.

Das georgianische Anwesen weist bereits in früheren Aufnahmen Details wie weinrote Vorhänge und zeitlose Dekorelemente auf – ganz im Stil von Prinzessin Kate. Mit der Entscheidung für Forest Lodge fand das Paar einen Rückzugsort abseits des Londoner Trubels und zugleich eine neue Heimat, die sie nach eigenen Vorstellungen gestalten können.