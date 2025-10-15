William & Kate: Umzug in neue Residenz noch im November

Prinz William und Prinzessin Catherine dürfen sich freuen: Ihr neues Heim, die Forest Lodge, ist früher als erwartet bezugsfertig – der royale Umzug steht unmittelbar bevor

Diese Nachricht sorgt für Aufsehen im britischen Königshaus: Prinz William (43) und Catherine, Princess of Wales (43) können laut einem Bericht der "Daily Mail" früher als geplant in ihr neues Zuhause, die Forest Lodge in Windsor, einziehen.

© Getty Images

Ursprünglich sollte der Umzug erst zu Weihnachten erfolgen – nun steht der Hauswechsel offenbar schon Anfang November bevor. Damit könnte die Familie des Thronfolgers bereits die "Bonfire Night" am 5. November, einen der wichtigsten britischen Feiertage, im neuen Heim feiern.

Renovierungen abgeschlossen – Sicherheitszone sorgt für Diskussion

Wie die Zeitung weiter berichtet, sind die Renovierungsarbeiten an der 328 Jahre alten Forest Lodge bereits vollständig abgeschlossen. Das denkmalgeschützte Anwesen verfügt über acht Schlafzimmer, Marmorkamine, venezianische Fenster und eine aufwendige Stuckverzierung. Zum Grundstück gehören außerdem mehrere Cottages, ein Teich und ein Tennisplatz.

The Forest Lodge in Windsor © Getty

Um das Haus wurde eine erweiterte Sicherheitszone errichtet – sehr zum Missfallen einiger Anwohner. Währenddessen sollen Mitarbeiter der Royals bereits dabei sein, die Habseligkeiten der Familie vom Adelaide Cottage in das frisch renovierte Anwesen zu bringen.

Ein Neuanfang für die Familie

Insider berichten, William und Kate wollten ihren drei Kindern Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7) mit dem Umzug einen echten Neuanfang ermöglichen. Ihre Zeit im Adelaide Cottage sei von schwierigen Momenten geprägt gewesen: Nur wenige Wochen nach dem Einzug im Jahr 2022 starb Queen Elizabeth II., und 2024 erhielten sowohl König Charles III. (76) als auch Kate ihre Krebsdiagnosen. "Leider sind mit dem Adelaide Cottage wirklich einige schwierige Erinnerungen verbunden", so ein Insider zur "Daily Mail"

Die Forest Lodge in Windsor © Getty

Nun blickt die Familie nach vorn – voller Hoffnung und Vorfreude auf ruhigere Tage in der Forest Lodge. Laut "The Sun" soll das Anwesen ihr langfristiger Wohnsitz bleiben. Auch nach seiner künftigen Thronbesteigung plane William nicht, mit seiner Familie in den Buckingham Palast zu ziehen.

Die Ruhe, der Platz und die Nähe zur Natur sollen ihren Kindern jene Kindheit ermöglichen, die sich William und Kate immer für sie gewünscht haben.