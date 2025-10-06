Prinz und Prinzessin von Wales treffen straffe Sicherheitsvorkehrungen.

Kate und Williams neue Residenz sorgt schon im Vorfeld für viel Kopfschütteln, denn Veränderungen für alle Anrainer sind groß.

Kameras

Um die 16-Millionen-Pfund-Villa Forest Lodge im Windsor Great Park zu schützen, wurden Überwachungskameras installiert, hohe Zäune gezogen und das Gelände neu gestaltet.

Könmig Charles III. und Prinz William © Getty

Große Einschränkungen

Die Maßnahmen sollen das rund 150 Hektar große Areal absichern – bringen für die Anwohner aber Einschränkungen mit sich. Ein beliebter Parkplatz und ein Zugang zum Park, für den die Anwohner jährlich Gebühren zahlen, sind jetzt gesperrt. Für die Nachbarschaft bedeutet das: weniger Bewegungsfreiheit.

Die Forest Lodge in Windsor © Getty

Betreten verboten!

Und es kommt noch drastischer: Wie die Sun nun berichtet, soll eine große Sperrzone für noch mehr Privatsphäre sorgen. Schlappe 600.000 Quadratmeter soll die Fläche betragen und die darf nicht betreten werden, keinesfalls! Sonst droht eine Strafzahlung...

Hundebesitzer nicht happy

Besonders Hundebesitzer sind not amused über diese Entwicklungen, genossen sie doch schöne Spaziergänge mit ihren Hundis. Doch die Maßnahmen seien nötig, auch wenn sie streng rüberkommen, denn nur so sollen die Royals in Ruhe und einigermaßen privat leben können.