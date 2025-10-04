Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Royals
Nagellack Essie Kate Middelton Hochzeit
© Getty Images

Aufgeklärt

Nach 14 Jahren: Kate lüftet Hochzeitsgeheimnis

04.10.25, 20:11
Teilen

Es war der romantischste Tag des Jahres 2011: Prinzessin Kate verzauberte Millionen in ihrem Brautkleid – doch ein Detail blieb bis heute geheim.

Als Kate Middleton 2011 Prinz William in der Westminster Abbey heiratete, schien jedes Detail perfekt. Von der eleganten Zeremonie bis zum Kuss auf dem Balkon des Buckingham-Palastes – alles wirkte wie aus einem Märchen. Nur eines blieb ein Rätsel: Wer sorgte für Kates legendären Hochzeits-Glow?

Das Ende eines charmanten Gerüchts

Bislang hieß es immer, Kate habe sich selbst geschminkt. Diese Geschichte hielt sich über Jahre – doch nun stellt Bobbi Brown klar: Das stimmt nicht! In ihrem Podcast „Breaking Beauty“ verriet die 68-Jährige, dass eine ihrer Visagistinnen den Look zauberte.

  • „Ich habe ihr Make-up nicht gemacht. Das hätte ich mir gewünscht“, gesteht Bobbi Brown.
  • „Es war eine meiner Artists, Hannah Martin, die mittlerweile in Großbritannien eine Sensation ist.“

Kates perfekter Look – made by Hannah Martin

Damit ist klar: Der berühmte natürliche Hochzeits-Look war das Werk von Hannah Martin, einer Top-Visagistin aus Bobbi Browns Team. Sie verwendete Produkte der Marke, um Kates klassisch-elegantes Make-up zu kreieren – dezent, frisch und zeitlos.

Süße Geste aus dem Palast

Obwohl das Team das Geheimnis damals wahrt, erreichte Bobbi Brown eine rührende Nachricht aus dem Palast. In einem persönlichen Schreiben bedankte sich Kates Team für die verwendeten Produkte. Diese Notiz hängt heute eingerahmt in Browns Büro – als Erinnerung an den wohl berühmtesten Royal-Beauty-Moment der letzten Jahrzehnte.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden