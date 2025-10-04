Nach 14 Jahren: Kate lüftet Hochzeitsgeheimnis

Es war der romantischste Tag des Jahres 2011: Prinzessin Kate verzauberte Millionen in ihrem Brautkleid – doch ein Detail blieb bis heute geheim.

Als Kate Middleton 2011 Prinz William in der Westminster Abbey heiratete, schien jedes Detail perfekt. Von der eleganten Zeremonie bis zum Kuss auf dem Balkon des Buckingham-Palastes – alles wirkte wie aus einem Märchen. Nur eines blieb ein Rätsel: Wer sorgte für Kates legendären Hochzeits-Glow?

Das Ende eines charmanten Gerüchts

Bislang hieß es immer, Kate habe sich selbst geschminkt. Diese Geschichte hielt sich über Jahre – doch nun stellt Bobbi Brown klar: Das stimmt nicht! In ihrem Podcast „Breaking Beauty“ verriet die 68-Jährige, dass eine ihrer Visagistinnen den Look zauberte.

„Ich habe ihr Make-up nicht gemacht. Das hätte ich mir gewünscht“, gesteht Bobbi Brown.

„Es war eine meiner Artists, Hannah Martin, die mittlerweile in Großbritannien eine Sensation ist.“

Kates perfekter Look – made by Hannah Martin

Damit ist klar: Der berühmte natürliche Hochzeits-Look war das Werk von Hannah Martin, einer Top-Visagistin aus Bobbi Browns Team. Sie verwendete Produkte der Marke, um Kates klassisch-elegantes Make-up zu kreieren – dezent, frisch und zeitlos.

Süße Geste aus dem Palast

Obwohl das Team das Geheimnis damals wahrt, erreichte Bobbi Brown eine rührende Nachricht aus dem Palast. In einem persönlichen Schreiben bedankte sich Kates Team für die verwendeten Produkte. Diese Notiz hängt heute eingerahmt in Browns Büro – als Erinnerung an den wohl berühmtesten Royal-Beauty-Moment der letzten Jahrzehnte.