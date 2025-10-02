Neue Aufnahmen sind besorgniserregend. Fans flehen Katie an: "Lass dir helfen!"

Drastische Abnahme

Fans sind derzeit in großer Sorge um Katie Price. Das Glamour-Girl wird immer weniger und der Gewichtsverlust ist in letzter Zeit ein heiß diskutiertes Thema. Ihr neuestes Video zeigt sie noch dünner.

Schlank

In ihrem neuesten Beitrag in den sozialen Medien präsentierte Katie sich in Leggings und einem übergroßen Pullover. Das Outfit zeigt, wie schlank sie in letzter Zeit geworden ist.

Schmale Beine

Katie sprach sogar über ihre schlanke Figur und schrieb neben dem Video: „Ich hatte schon immer schmale Beine, aber ich liebe meine übergroßen Sweatshirts und Leggings, die zu meinem neuen Sofa passen, woo.“

Gesundheit

Obwohl die fünffache Mutter alles herunterzuspielen versucht, sind einige ihrer Fans besorgt über ihre zierliche Figur und bitten sie, sich ärztliche Hilfe zu holen. Die Sorge rührt auch daher, dass Katie vor kurzem publik gemacht hat, gröbere gesundheitliche Probleme zu haben und sich zu fürchten, an etwas Gravierenderem zu erkranken.