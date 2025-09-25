Katie Price schockt Fans: Solarium trotz Krebsangst!

Katie Price sorgt erneut für Wirbel: Trotz ihrer offenen Sorgen vor einer möglichen Krebsrückkehr teilte sie ein Selfie aus dem Solarium – und erntete dafür heftige Kritik von ihren Fans.

Katie Price steht erneut in der Kritik: Nachdem sie am Donnerstag ein Selfie aus dem Solarium postete, warfen Fans der 47-Jährigen vor, trotz neuer Krebsängste leichtfertig mit ihrer Gesundheit umzugehen.

Erst am Wochenende musste das einstige Model wegen ihres besorgniserregenden Gewichtsverlusts ins Krankenhaus eingeliefert werden. Zudem hatte sie kürzlich öffentlich ihre Sorge geäußert, dass ihr Leiomyosarkom – eine seltene Form von Krebs – zurückkehren könnte, nachdem sie eine weitere Beule an ihrem Finger entdeckt hatte.

Solarium trotz gesundheitlicher Probleme

Bereits 2002, während ihrer Schwangerschaft mit Sohn Harvey, erhielt Katie Price die Diagnose. Leiomyosarkom befällt glatte Muskelzellen, die in vielen Körperregionen vorkommen. Da es sich um eine besonders aggressive Krebsart handelt, liegt die Überlebenschance im fortgeschrittenen Stadium nur bei rund 50 Prozent.

Doch anstatt sich zu schonen, probierte die Reality-Ikone jetzt ein Solarium und eine Rotlichttherapie aus. „Ich werde dieses Rotlichttherapie-Bett ausprobieren, das hier steht. Ich habe so etwas noch nie gemacht, aber anscheinend ist es gut für die Knochen und die Haut. Also probiere ich es aus“, erklärte sie in einem Clip.

Fans sind entsetzt

Viele Fans reagierten fassungslos. „Sie spricht über Krebsängste und postet dann etwas über eine Sonnenbank???“ schrieb ein User. Ein anderer kommentierte: „Ich dachte, du hättest gesagt, dass Krebs ein Problem sein könnte – und jetzt liegst du auf einer Sonnenbank?“ Zahlreiche ähnliche Kommentare machten schnell die Runde