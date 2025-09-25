Fans bangen: "Captain Kirk" William Shatner ins Krankenhaus eingeliefert

Große Sorge um William Shatner: Die „Star Trek“-Legende musste nach einem medizinischen Notfall in Los Angeles ins Krankenhaus eingeliefert werden.

William Shatner hat einen medizinischen Notfall überstanden. Der 94-jährige Schauspieler wurde am späten Mittwochnachmittag mit einem Krankenwagen von seinem Haus in Los Angeles in eine Klinik gebracht. Nach Angaben aus dem Umfeld handelte es sich um Probleme mit dem Blutzucker.

Der Notruf von Shatner

Berichten zufolge wählte Shatner selbst den Notruf, woraufhin ein Rettungswagen der Feuerwehr eintraf und ihn in ein nahegelegenes Krankenhaus brachte. Dort werde er untersucht und erhole sich inzwischen. Aus seinem Umfeld heißt es: „Er ruht sich aus und es geht ihm den Umständen entsprechend gut.“

© Archive Photos/Getty

© Photo Press Service

Trotz Alter weiter aktiv

Trotz seines hohen Alters ist Shatner noch immer auf der Bühne präsent. Erst vergangenen Monat trat er auf der Fan-Convention Dragon Con in Atlanta auf. Zudem arbeitet er an weiteren Projekten. Bereits 2021 sorgte er für Schlagzeilen, als er mit 90 Jahren als ältester Mensch bisher mit einer „New Shepard“-Kapsel von Blue Origin ins All flog.

"James T. Kirk" William Shatner © Reuters

Gesundheitliche Rückschläge

Im März 2024 machte Shatner öffentlich, dass er an einem fortgeschrittenen Hautkrebs erkrankt war. Ein zunächst harmlos wirkender Knoten stellte sich nach einer zweiten Untersuchung als Melanom im Stadium 4 heraus. Operation und Immuntherapie retteten ihm das Leben – inzwischen gilt er als krebsfrei.Seit Jahrzehnten kämpft der „Boston Legal“-Star zudem mit chronischem Tinnitus, ausgelöst durch eine Explosion am Set der „Star Trek“-Folge Arena im Jahr 1967.