Große Sorge um "Dawson's Creek"-Star James Van Der Beek

Der Serienschauspieler musste eine Reunion kurzfristig absagen. Ein Foto zeigt ihn von der Krankheit gezeichnet.

Über 20 Jahre nach dem Ende von Dawson’s Creek versammelte sich die originale Besetzung zu einem besonderen Anlass: ein Charity-Event zugunsten der Organisation F Cancer und in Unterstützung von James Van Der Beek, der an Krebs erkrankt ist. Geplant war eine Live-Lesung der Pilotfolge vor Publikum – ein nostalgisches Wiedersehen mit emotionalem Hintergrund.

Doch aus gesundheitlichen Gründen konnte Van Der Beek nicht persönlich anwesend sein. Er erkrankte an einem Magenvirus und musste kurzfristig absagen. Stattdessen richtete er eine bewegende Videobotschaft an die Anwesenden, in der er Dankbarkeit ausdrückte und sein Bedauern über die Abwesenheit teilte: „Ich kann nicht glauben, dass ich nicht da bin … ich kann nicht glauben, dass ich meine Cast-Kollegen nicht persönlich sehen kann.“