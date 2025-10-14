Fluch auf Adelaide Cottage? Jetzt ziehen Kate und William um!

Eine Quelle spricht von "schwierigen Erinnerungen" und den Krebserkrankungen von Charles und Catherine. Sind diese Umstände etwa der Grund für den beschleunigten Umzug?

Dass Kate und William umziehen ist bereits seit August bekannt, doch jetzt soll alles viel schneller gehen, als ursprünglich geplant. Die Renovierungen des neuen Heims sollen abgeschlossen sein. Damit könnte die Familie des Thronfolgers deutlich früher als erwartet in die Forest Lodge in Windsor einziehen – womöglich schon Anfang November. Das berichtet die Daily Mail.

Im Leben von Prinz William (43) und Catherine, Princess of Wales (43) soll endlich wieder Ruhe einkehren. Nach Jahren voller Sorgen und schwerer Schicksalsschläge wagt das royale Paar den Neuanfang – und verlässt sein bisheriges Zuhause, das für viele mittlerweile fast wie ein Ort des Unglücks wirkt: den Adelaide Cottage in Windsor.

Vom Familiensitz zum Symbol schwieriger Zeiten

Als William und Kate im August 2022 in den Adelaide Cottage übersiedelten, galt das pittoreske Anwesen zunächst als idealer Rückzugsort. Doch das Glück währte nicht lange: Nur wenige Wochen nach dem Einzug verstarb Williams geliebte Großmutter, Queen Elizabeth II.

Prinz William mit Queen Elizabeth II. © Getty

Was folgte, waren Monate voller Belastungen. Die Princess of Wales kämpfte mit einer schweren Krebserkrankung, König Charles erhielt eine ähnliche Diagnose, und die Familie stand unter enormem Druck. Hinter den geschichtsträchtigen Mauern des Cottage, so heißt es aus Palastkreisen, habe die Familie einige ihrer dunkelsten Stunden erlebt.

Nun wolle man diese Zeit endgültig hinter sich lassen. Ein Insider verriet der Daily Mail: „Adelaide Cottage ist für sie kein Zuhause mehr – zu viele Erinnerungen, zu viel Schmerz.“ Fast schon so, als läge ein Fluch auf dem alten Zuhause.

Ein neues Kapitel in der Forest Lodge

In der Forest Lodge, einem 328 Jahre alten Herrenhaus mit acht Schlafzimmern, soll nun alles anders werden. Das Gebäude, das vor kurzem aufwendig restauriert wurde, liegt unweit des bisherigen Wohnsitzes – umgeben von weitläufigen Gärten, einem Teich und mehreren kleineren Cottages.

Mitarbeiter sind laut britischen Berichten bereits dabei, die Habseligkeiten der Familie in das neue Heim zu bringen. Wenn alles nach Plan läuft, möchte die Familie bis zur Bonfire Night am 5. November eingezogen sein – pünktlich zum traditionellen Lichterfest, das in Großbritannien an den gescheiterten Gunpowder Plot erinnert.

Endlich wieder Lichtblicke

Der Umzug markiert für William, Kate und ihre Kinder Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7) den Beginn eines hoffnungsvollen Kapitels. Statt königlicher Pracht in London bevorzugt die Familie die Ruhe, Natur und Geborgenheit in Windsor.

17.06.2023, Großbritannien, London: Prinz George (l-r), Prinzessin Kate, Prinz Louis, Prinz William, Prinzessin Charlotte, König Charles III. und Königin Camilla stehen auf dem Balkon des Buckingham-Palastes, um die Flugschau im Anschluss an die «Trooping the Colour»-Parade zu verfolgen. Erstmals seit seiner Thronbesteigung ist Charles mit der Geburtstagsparade geehrt worden. Foto: Yui Mok/PA Wire/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ © Yui Mok/PA Wire/dpa

Wie die Sun berichtet, soll die Forest Lodge künftig sogar der dauerhafte Wohnsitz der Thronfolgerfamilie werden – auch dann, wenn William eines Tages König wird. Ein Leben im Buckingham Palast sei für ihn keine Option.

Nach Jahren der Sorgen und Verluste will das Paar nun vor allem eines: wieder frei durchatmen. Und vielleicht endlich das finden, was im Adelaide Cottage verloren ging – Frieden und ein Stück Normalität.