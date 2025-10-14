Meghan zeigt neue Aufnahme von Lilibet & alle staunen: "Sie sieht aus wie Harry!"

Lilibet ist schon so groß und sie schaut aus wie Papa Harry!

Meghan Markle hat auf Instagram schon öfter Einblicke in das Leben von Prinz Archie und Prinzessin Lilibet gegeben.

Mehr zum Thema

Nun wurden die Fans mit einem weiteren Schnappschuss und einem kurzen Video der vierjährigen Lilibet versorgt, als ihre Mutter, die Herzogin von Sussex, einen besonderen Tag feierte.

Herzogin Meghan bei der Fashion Week in Paris © Getty Images

Wichtige Message

Anlässlich des Internationalen Mädchentags teilte Meghan ein entzückendes Foto von Lili, die in einem rosa Outfit über den Rasen rennt. Es folgte ein süßes Mutter-Tochter-Foto, auf dem die beiden den Garten bewundern. Dazu schrieb sie: „An alle Mädchen – diese Welt gehört euch. Tut alles, was ihr könnt, um eure Rechte zu schützen, erhebt eure Stimme, unterstützt euch gegenseitig. Wir werden das Gleiche für euch tun. Es ist euer Recht und unsere Verantwortung. Holt euch, was euch zusteht, Mädchen! Frohen Internationalen Tag der Mädchen.“

Fans begeistert

Wieder einmal waren die Fans von Lilibets langen roten Haaren begeistert, die zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden sind, und viele bemerkten, wie sehr sie ihrem Papa, Prinz Harry, ähnelt.

Ausgeprägtes Gen

Ein Fan schrieb auf X: „Die süßeste rothaarige Prinzessin, Lilibet Diana.“ Ein anderer meinte: „Wie Prinz Harry sagte, ist das rote Spencer-Gen in der Tat SEHR stark ausgeprägt.“

Ein weiterer Fan postete: „Unsere kleine rothaarige Prinzessin Lilibet“, und ein anderer bemerkte: „Lili hat die Größe ihres Vaters und auch seine Haare.“