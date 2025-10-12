Meghan Markle: Emotionale Worte zum Weltmädchentag und neue Fotos von Tochter Lilibet

Zum Internationalen Mädchentag teilt Herzogin Meghan seltene Einblicke in ihr Familienleben – und richtet eine emotionale Botschaft an ihre Tochter Lilibet und Mädchen auf der ganzen Welt

Sie ist überzeugt, dass junge Frauen die Zukunft gestalten – und will sie dazu ermutigen. Herzogin Meghan (44) nutzte den Internationalen Mädchentag, um ein starkes Zeichen zu setzen. Auf Instagram teilte sie mehrere Fotos mit ihrer Tochter Prinzessin Lilibet (4) – und verband die privaten Einblicke mit einer eindringlichen Botschaft. Auf den Bildern tobt Lilibet barfuß über eine Wiese, das lange rote Haar fliegt im Wind. Meghan schreibt dazu: "Diese Welt gehört euch. Tut alles, um eure Rechte zu schützen, nutzt eure Stimme und unterstützt euch gegenseitig."

Dazu betont sie: "Wir werden dasselbe für euch tun. Es ist euer Recht und unsere Verantwortung. Viel Erfolg, Mädels! Frohen Internationalen Mädchentag."

Die Worte zeigen einmal mehr, wie sehr Meghan das Thema weibliche Selbstbestimmung am Herzen liegt. Schon im vergangenen Jahr sprach sie bei einer Veranstaltung von #HalfTheStory über die Gefahren der digitalen Welt für junge Mädchen – und forderte mehr Achtsamkeit im Umgang mit sozialen Medien.

Einsatz für die nächste Generation

Auch beim "Humanitarians of the Year"-Award am 9. Oktober in New York zeigten sich Meghan und Prinz Harry (41) als engagierte Eltern. Gemeinsam erklärten sie: "Unsere Kinder Archie und Lilibet sind erst sechs und vier Jahre alt. Sie sind noch zu jung für soziale Medien, aber das wird eine Herausforderung, auf die wir uns vorbereiten." Ihre Offenheit wurde von vielen Fans als authentisch und nahbar wahrgenommen – ein seltenes Bild des sonst so zurückgezogenen Sussex-Paares.

Familienglück in Kalifornien

Prinz Harry mit Meghan, Archie und Lilibet © ALEXI LUBOMIRSKI

Mit den neuen Bildern und Worten beweist Meghan, dass sie trotz royaler Distanz zu Großbritannien ihren Fokus klar auf ihre Familie und ihre Werte legt: Gleichberechtigung, Bildung und Empathie.Für Tochter Lilibet ist das wohl die wichtigste Botschaft – und für Millionen junger Mädchen auf der ganzen Welt ein ermutigendes Zeichen.