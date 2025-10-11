König Charles: Fotos mit Prinz Harry und Meghan sorgen für Aufsehen

König Charles zeigt in seiner Residenz in Nordirland Fotos mit Prinz Harry und Herzogin Meghan – eine Geste, die viele als klares Zeichen der Versöhnung deuten

Nach Monaten angespannter Funkstille scheint zwischen König Charles III. (76) und seinem Sohn Prinz Harry (41) wieder Bewegung in die Beziehung zu kommen. Nach ihrem Treffen im September folgt nun ein stilles, aber deutliches Signal des Monarchen. Wie die britische Zeitung "Mirror" berichtet, zeigt der König in seiner Residenz Schloss Hillsborough in Nordirland mehrere Familienfotos, darunter auch Bilder, auf denen er gemeinsam mit Harry und Herzogin Meghan (44) zu sehen ist. Die Aufnahmen stehen gut sichtbar im Staatssalon. Laut einer Quelle aus dem Königshaus liegt die Entscheidung über die ausgestellten Fotos ausschließlich beim König selbst – und wird als Zeichen des guten Willens gewertet.

© Getty Images

Ein Bild zeigt Harry und Meghan gemeinsam, ein weiteres entstand 2018 anlässlich des 70. Geburtstags von Charles. Auffällig: Prinz Andrew (65), der 2022 nach seinen Verbindungen zu Jeffrey Epstein (†66) von allen royalen Pflichten entbunden wurde, ist auf keinem der ausgestellten Fotos zu sehen.

Hoffnung nach privatem Treffen

Harry und Meghan wurden in New York für ihre Arbeit geehrt. © Getty Images

Noch vor wenigen Monaten galt ein Treffen zwischen Charles und Harry als ausgeschlossen. Doch am 10. September kam es im Clarence House in London zu einem privaten Gespräch. Der Termin überraschte viele Beobachter – und weckte Hoffnung auf eine vorsichtige Annäherung. Gegenüber dem "Guardian" erklärte Harry später, er plane künftig häufiger nach England zu reisen. Auf die Frage, ob er auch seine Kinder mitbringen werde, sagte er: "Ja, das würde ich. Diese Woche hat mich definitiv näher gebracht."

Symbolischer Schritt

Mit der bewussten Platzierung der Familienfotos scheint König Charles nun auch öffentlich zu zeigen, dass er die Tür zur Versöhnung offenhält. Für viele Royal-Fans ist das ein ermutigendes Signal – und vielleicht der Beginn einer ruhigeren Phase im Hause Windsor.