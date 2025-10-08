Meghans Make-up-Artist lüftet Geheimnis: Diese Kosmetikprodukte benutzt die Herzogin

Meghan strahlt wieder! So bekommt Herzogin Meghan ihren „Glow“ – ihr Make-up-Artist verrät alle Details.

Als Meghan Markle während der Pariser Fashion Week plötzlich in der Front Row der Balenciaga-Show auftauchte, stockte selbst den abgebrühtesten Modejournalisten kurz der Atem. Die Herzogin von Sussex – sonst eher bei Charity-Events in Kalifornien zu sehen – saß strahlend zwischen Modeikonen und Hollywoodstars und wirkte dabei wie frisch aus einem Luxus-Spa entlassen. Grund dafür war ihr atemberaubender Glow, der fast schon verdächtig perfekt schien. Jetzt hat ihr langjähriger Make-up-Artist Daniel Martin, der für ihr Fashion-Show-Make-up verantwortlich zeichnete, endlich das Geheimnis hinter ihrem Look verraten.

Herzogin Meghan bei der Fashion Week in Paris © Getty Images

Das Rezept für royales Strahlen

Daniel Martin, der schon für Meghans Hochzeits-Make-up 2018 verantwortlich war, hat auf Instagram sein kleines Glow-Geheimnis gelüftet. Der New Yorker Make-up-Guru kombinierte Meghans Foundation mit einem luxuriösen Anti-Aging-Serum der japanischen Marke Tatcha – genauer gesagt dem „Longevity Serum“, das stolze 80 Euro kostet.

„Ich wollte ihrer Haut nach dem langen Flug wieder Leben und Feuchtigkeit schenken“, erklärte Martin. „Also habe ich das Serum direkt in die Foundation gemischt – das gab ihr diesen extra Schimmer, diesen frischen, saftigen Glow.“

Anschließend trug er das Make-up nicht etwa mit dem Pinsel auf, sondern – ganz im Sinne eines Spa-Treatments – mit den Händen wie bei einer Gesichtsmassage. Nur ein Hauch Puder kam auf die T-Zone, um Glanz vorzubeugen. Für das Finish sorgte eine Contour-Cream von Tom Ford, die mit dem Tatcha Serum Stick getoppt wurde und Meghan einen bezaubernden Glanz auf die Wangen zauberte.

Herzogin Meghan bei der Fashion Week in Paris © Getty Images

Weniger ist mehr – auch bei Royals

Der Look blieb bewusst schlicht: dezente Brauntöne auf den Augen, ein Hauch von Mascara, strukturierte Brauen und der Lippenklassiker „Iconic Nude“ von Tom Ford, kombiniert mit einem Make Up For Ever Lipliner. Alles, was Meghan trug, schien wie von innen heraus zu leuchten.

Daniel Martin brachte es perfekt auf den Punkt: „Es geht nicht um das Make-up – es geht darum, einfach schön, frisch und poliert auszusehen.“ Und das ist ihm definitiv gelungen!

Beauty-Lektion à la Meghan

Wer Meghans Pariser Strahlen zu Hause nachahmen möchte, braucht laut Daniel Martin vor allem eines: Pflege vor Produkt. Ein gut durchfeuchtetes, gepflegtes Gesicht ist der beste Filter – und ein Tropfen Luxus-Serum in der Foundation kann wahre Wunder wirken.

Kurz gesagt: Wenn man aussieht, als hätte man gerade acht Stunden geschlafen, einen Liter Wasser getrunken und dabei noch französische Luft geatmet – dann hat man den Meghan-Markle-Glow gemeistert.