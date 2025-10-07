Chanel: Blazy schickt die Modewelt bei der Paris Fashion Week in den Orbit

Matthieu Blazy feiert sein Chanel-Debüt – und die Fashion-Welt flippt aus! Über dem Laufsteg ein Planetensystem, in der First Row Nicole Kidman & Co., auf dem Catwalk erwachsene, frische Looks mit Tweed, Rüschen und Wow-Faktor. Minimalismus? Ja. Aber bitte mit spektakulärem Schmuck!

Die Pariser Fashion Week hat gestern Abend richtig abgeräumt: Chanel präsentierte seine Herbst/Winter-Kollektion im frisch restaurierten Grand Palais – und alle Augen waren auf Matthieu Blazy gerichtet. Der neue künstlerische Leiter feierte hier sein Debüt. Nach einem Monat voller Designer-Premieren – über ein Dutzend Shows in London, Mailand und New York – war klar: Jetzt zeigt Blazy seine Vision für die Zukunft eines der ikonischsten Modehäuser der Welt.

Ein Planetensystem über dem Laufsteg

Direkt beim Betreten der Show: Wow-Effekt pur! Ein riesiges Planetensystem schwebte über dem Laufsteg. Manche Modekritiker scherzten, dass die Kollektion wirklich nicht von dieser Welt sei – und wer will da widersprechen?

© Getty Images

Und der Sternenhimmel? Den holte Blazy einfach in die First Row: Nicole Kidman mit ihren Töchtern, Penélope Cruz, Margot Robbie, Jeff und Lauren Bezos, Pedro Pascal, Tilda Swinton – echte Starpower deluxe.

Star-Auflauf bei Chanel 1/6

2/6

3/6

4/6

5/6

6/6 © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images

Erwachsen, fresh und mit WOW-Faktor

Matthieu Blazy, 41, hat sich in der Branche hochgearbeitet – Maison Margiela, Celine, Calvin Klein, Raf Simons, Phoebe Philo – und 2021 bei Bottega Veneta für Furore gesorgt. Jetzt zeigt er bei Chanel, dass er Minimalismus, Raffinesse und Handwerk perfekt kombiniert – aber mit mehr Energie als puristische Zurückhaltung.

Die Show startete clean: grauer Hosenanzug, danach weite Hemden zu asymmetrischen Röcken, Coco-Chanel-Referenzen inklusive. Danach folgten Tweed-Kostüme, klassisch, aber modern interpretiert: weit geschnittene Ärmel, Rock tief an der Hüfte, über dem Knie. Kleider im Zwanzigerjahre-Schnitt, Rüschen, Federn, Football-Jacken – alles in Schwarz, Weiß, Gelb- und Rottönen. Erwachsen, fresh, ohne Übertreibung.

So sieht das neue Chanel aus 1/14

2/14

3/14

4/14

5/14

6/14

7/14

8/14

9/14

10/14

11/14

12/14

13/14

14/14 © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images

Debüt mit Standing Ovations

Das Finale: ein voluminöser, farbenfroher Rock aus „zerkleinerten Blumen und Federn“, kombiniert mit schlichtem Seiden-T-Shirt – fröhlich, verspielt, direkt ins Herz. Das Publikum feierte Blazy mit Standing Ovations, und man merkte: Er hat die Fashion-Welt im Griff, ohne sich von Hype oder Kulisse ablenken zu lassen.

© Getty Images

Als nur vierter künstlerischer Leiter in der Geschichte von Chanel trug Blazy eine der größten Aufgaben der Modebranche: Tradition wahren, Modernität zeigen und Handwerk in den Mittelpunkt stellen – Check, Check, Check.

Die neue Chanel-Ästhetik

Den wenigen, die meinen die Show wäre Bottega mit nur etwas mehr Tweed: Sorry stimmt halt nicht! Ja, wir sind alle noch hart an Lagerfelds Ästhetik gewöhnt, der hat das Haus nämlich ganze 36 Jahre lang kreativ geführt und auch seine Nachfolgerin Virginie Viard war fünf Jahre dort und hatte sich sehr an die Lagerfeld-Ästhetik angelehnt – aber Blazy zeigt: die Chanel-Frau 2025 ist modern, erwachsen, elegant, und trotzdem eindeutig Chanel. Keine Logo-Manie, kein Überkitsch, dafür spektakulärer Schmuck, clevere Details und jede Menge Herzblut.

Matthieu Blazy hat Chanel in eine neue, aufregende Ära geführt. Und wir sind alle eingeladen, zuzusehen.