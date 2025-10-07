Nach Scheidung: Nicole Kidman überrascht mit plötzlichem Familienauftritt bei Chanel-Show

Nur eine Woche nach ihrer schmerzhaften Scheidungsankündigung von Country-Star Keith Urban meldet sich Nicole Kidman (58) mit einem glamourösen Auftritt zurück – und das nicht irgendwo, sondern in der Front Row der heißesten Show der Pariser Fashion Week.

Es war der erste große Auftritt nach einer turbulenten Woche. Nur sieben Tage nach der offiziellen Scheidungsankündigung von Ehemann Keith Urban, mit dem Nicole Kidman fast zwei Jahrzehnte verheiratet war, erschien die Oscar-Preisträgerin bei der Chanel-Show während der Pariser Fashion Week – strahlend, gefasst und glamourös wie eh und je.

Familienauftritt in Paris

Begleitet wurde Kidman von ihren beiden Töchtern Sunday Rose (17) und Faith (14) – der erste gemeinsame Auftritt des Trios seit Langem. Die drei erschienen in perfekt aufeinander abgestimmten Denim-Looks

Nicole trug eine weit geschnittene Jeans, kombiniert mit einem weißen Oversized-Hemd – lässig, elegant und mühelos cool. Sunday, die sich längst als Nachwuchsmodel einen Namen macht, setzte auf moderne Silhouetten und jugendliche Leichtigkeit, während Faith ein schwarzes Minikleid und eine Jeansjacke wählte – offenbar eine künftige Fashionista in Ausbildung. Gemeinsam posierten sie für Fotografen und strahlten die Scheidungsschlagzeilen weg.

In der Front Row nahm Kidman zwischen den ganz Großen Platz: Margot Robbie, Naomi Campbell, Lauren Sanchez, Kendall Jenner – die Gästeliste las sich wie ein Who’s who der internationalen Fashion-Szene. Doch trotz all der funkelnden Namen waren Kidman und ihre Töchter eindeutig die Stars des Abends.

Neue Ära bei Chanel

Der Anlass ihres Auftritts hätte kaum symbolträchtiger sein können: Kurz vor Showbeginn wurde offiziell verkündet, dass Nicole Kidman die neue Chanel-Botschafterin ist. Damit kehrt sie nach über zwanzig Jahren in den innersten Kreis des Modehauses zurück. Ihre Zusammenarbeit begann bereits 2003 mit ihrer legendären Kampagne für Chanel No. 5. Damals verkörperte sie das Bild der perfekten Chanel-Frau.

Nun, zwei Jahrzehnte später, steht sie an der Spitze einer neuen Chanel-Ära unter Kreativdirektor Matthieu Blazy, der mit seiner ersten Kollektion die Pariser Modewoche fulminant beendete. Für Kidman ein modisches Comeback, das nahtlos an ihre glanzvollsten Momente anknüpft – und gleichzeitig den Beginn eines neuen Kapitels markiert.

Neuanfang statt Nachtrauern

Dass Nicole ausgerechnet jetzt wieder in den Fokus der Modewelt tritt, wirkt wie ein bewusstes Statement. Während andere noch über das Ehe-Aus spekulieren, scheint die Schauspielerin längst einen Schritt weiter zu sein. Trennung hin oder her – Nicole Kidman bleibt eine Ikone. Und ihre Töchter? Die nimmt sie gleich stilvoll mit ins Rampenlicht.