Die Ikone ist zurück: Celine Dion ist neues Kampagnen-Gesicht von Charlotte Tilbury

Die größte Stimme der Welt kehrt zurück ins Rampenlicht! Celine Dion ist das neue Gesicht von Charlotte Tilburys Weihnachtskampagne und sie zeigt sich strahlender, als je zuvor.

Nach zahlreichen gesundheitlichen Herausforderungen, bei denen Celine Dion ihren mutigen Kampf gegen das Stiff-Person-Syndrom (SPS) offen teilte, feiert die 57-jährige Ikone nun ihr spektakuläres Comeback. Zusammen mit der Make-up-Größe Charlotte Tilbury bringt sie nicht nur ihre unverwechselbare Stimme zurück ins Rampenlicht, sondern auch eine Botschaft des Selbstvertrauens und der inneren Stärke.

Glamour pur: Celine Dion als strahlende Muse

Die neue Weihnachtskampagne von Charlotte Tilbury ist inspiriert von Celines Rückkehr in die Öffentlichkeit und steht im Zeichen von „Star Confidence“. Sie zeigt, wie jeder durch die richtigen Beauty-Produkte das Gefühl von Stärke und Selbstbewusstsein in sich selbst finden kann. Der Fokus liegt dabei auf der Bedeutung von Make-up, Hautpflege und Duft – Elemente, die nicht nur die äußere Schönheit unterstreichen, sondern auch das innere Strahlen wecken.

© Charlotte Tilbury/PR

Auf den Bildern zeigt sich Dion in einem atemberaubenden, nudefarbenen Catsuit, der mit funkelnden Details und Federn verziert ist. Sie posiert Seite an Seite mit der Queen of Glow, Charlotte Tilbury selbst. Zusammen strahlen die beiden Glamour, Eleganz und Selbstvertrauen aus.

Von der Bühne ins Beauty-Licht

Als Highlight der Kampagne dürfen wir uns auch auf einen besonders emotionalen Moment freuen: Celine Dion singt ihren Kult-Hit „I’m Alive“ als Soundtrack zur Kampagne.

© Charlotte Tilbury/PR

„Ich habe immer geglaubt, dass Musik und Eleganz in der Lage sind, Menschen neue Energie zu verleihen“, sagt Celine Dion. „Mein Song ‚I’m Alive‘ fühlt sich für mich wie Euphorie an – ein Zelebrieren von innerer Stärke. Ich hoffe, diese Kampagne erinnert jeden daran, dass der Glaube an sich selbst das größte Geschenk ist, das man sich selbst machen kann.“

Star-Confidence für alle

© Charlotte Tilbury/PR

Charlotte Tilbury und Celine Dion haben gemeinsam ein starkes Motto: Star Confidence. Für Charlotte ist klar, dass sich jeder in seine schönste, selbstbewussteste Version verwandeln kann.

Neben Celines strahlendem Comeback steht auch Charlotte Tilburys „Magic Gifting Universe“ im Mittelpunkt der Kampagne – ein wahres Beauty-Paradies, das alle Weihnachtswünsche wahr werden lässt!

Zu den Highlights zählen der beliebte Adventkalender von Charlotte Tilbury, ein brandneuer Duft und natürlich Célines exklusiver Star-Confidence-Look, den Fans ganz einfach mit der „Hollywood Instant Look in a Palette“ nachkreieren können.