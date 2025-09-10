Baccarat Rouge Limited Edition Parfum kostet 28.000 Dollar - DAS bekommt man alles dafür

Kaum zu glauben, aber wahr: 28.000 Euro für einen Duft. Ja, das haben Sie richtig gelesen. Wer sich die neueste Kreation aus dem Parfumhaus Maison Francis Kurkdjian gönnt, kauft nicht nur ein Parfum – sondern gleich ein Ticket in eine Parallelwelt aus Luxus, Kunst und Exklusivität.

Nur 54 Exemplare werden pro Jahr produziert, insgesamt gerade einmal 540 Stück weltweit. Wer einen der streng limitierten Baccarat Rouge 540 Flakons ergattert, darf sich zu den Auserwählten zählen – denn im Preis steckt nicht nur ein besonderer Duft in einem schönen Flakon, sondern ein ganzes Universum an geheimen Privilegien.

© Maison Francis Kurkdjian

Was bekommt man für 28.000 Dollar?

Neben der kultigen Rezeptur sorgt eine sehr seltene Zutat für den Preissprung: Ambergris, eine Substanz aus dem Verdauungstrakt von Pottwalen. Klingt nicht unbedingt luxuriös, ist aber eine der begehrtesten Zutaten der Parfumwelt, die nach Jahren im Meer einen unverwechselbaren moschusartigen Duft entwickelt.

Die wahre Sensation ist allerdings das Kleid des Dufts: Ein rotes Kristallgehäuse mit 24-Karat-Goldverschluss, entworfen von Stardesigner Fred Rawyler. Ganze 500 Stunden arbeiteten 19 Baccarat-Handwerker an diesem Meisterstück. Verpackt wird das Ganze in eine edle Fichtenholzbox mit Leder und Spiegeln, samt maßgeschneiderter Lammlederhülle aus einem Pariser Atelier.

© Maison Francis Kurkdjian

VIP-Ticket in eine geheime Duft-Welt

Doch das Parfum ist nicht nur ein Duft, sondern eine exklusive Eintrittskarte: Die Käufer werden automatisch Mitglieder im streng geheimen Club „Les amis du Rouge“. Auf sie warten private Dinner, Masterclasses mit Starparfümeur Francis Kurkdjian persönlich, ein Besuch seiner kommenden Ausstellung im Pariser Palais de Tokyo und sogar ein Opernabend in Wien.

Als Bonus gibt es noch bis zu fünf Gratis-Nachfüllungen pro Jahr. Nett gedacht... (doch wer bereit ist, 28.000 Dollar für einen Flakon auszugeben, wird wohl kaum am Preis für ein Refill scheitern). Aber immerhin, der Gedanke zählt.

Sind Luxusdüfte das neue Statussymbol?

Mit der streng limitierten Kreation reiht sich Maison Francis Kurkdjian in die Riege jener Luxusmarken ein, die Parfum zum Sammlerstück und Statussymbol machen. Bulgari verlangte für seinen Opera Prima bereits 235.000 Dollar, Dior brachte 2016 eine Sonderedition für stolze 75.000 Dollar heraus. Und nun also Kurkdjian: 28.000 Euro für ein Parfum – unfassbar teuer, aber vermutlich trotzdem schneller ausverkauft, als man „Baccarat Rouge“ sagen kann.