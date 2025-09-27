Pamela Anderson, Gisele Bündchen & Co. verraten ihre Beauty-Geheimnisse

Schönheit kommt von innen. Stars wie Gisele Bündchen und Pamela Anderson nehmen das wortwörtlich...

In ihren Büchern verraten Stars ihre persönlichen Beauty-Geheimnisse. Von Meditation bis Ernährung – das macht Barbara Becker und viele andere Prominente wirklich schön. Lesen Sie hier, was wir von ihnen lernen können.

Pamela Anderson mit ihren köstlichen Flamingo Estate Pickles. © Flamingo Estate

Pamela Andersons natürliche Quelle der Schönheit

Pamela Anderson (58) zeigt sich seit geraumer Zeit hauptsächlich ungeschminkt. Sie wolle damit kein Statement setzen, sondern es geht ihr darum, „echt“ zu sein. In den sozialen Medien hat sie damit eine „Revolution der natürlichen Schönheit“ losgetreten, wie es ihre Kollegin Jamie Lee Curtis bezeichnete.

Pamela Andersons Buch "I Love You" ist im Christian Verlag (um 30 Euro) erschienen. © Christian Verlag

Pamela selbst möchte jedoch einfach nur sie selbst sein. In ihrem Buch „I love you“ (Christian Verlag; 30 Euro) gibt sie Einblicke in dieses Selbst. Ihre Liebe zur Natürlichkeit spiegelt sich in ihrem gesamten Leben wider: Pamela lebt in einem kleinen Ort auf Vancouver Island, in einem Haus, auf einem Hügel, mit Blick auf den Ozean.

Blütenbäder als Ritual

Gekocht wird mit Zutaten aus dem eigenen Garten oder mit ihren Flamingo Estate Pickles und entspannt bei sinnlichen Ritualen wie einem Blütenbad oder Aromatherapie. Für erholsamen Schlaf setzt Pamela auf nächtliche Seifenblasenschlachten. Natürliche Produkte und selbstgemachte Pflege stehen im Vordergrund.

Topmodel Gisele Bündchen begann mit Yoga, um Ruhe zu finden. © Getty

Gisele Bündchen: Meditation als Jungbrunnen

„Nourish“ (ZS Verlag; 30,80 Euro) beginnt mit einer sehr persönlichen Einleitung, in der Gisele Bündchen (45) ihre Geschichte und ihre Beweggründe für dieses Buch mit den Leser:innen teilt. Nach dem frühen Erfolg als Model und einem Leben mit ständigem Jetlag, literweise Kaffee, vielen Zigaretten und Rotwein, bekam das Model gesundheitliche Probleme. Mit einem Neustart inklusive gesunder Ernährung gelang es ihr jedoch, sich davon zu befreien. Sie begann mit Yoga, um Ruhe und eine Verbindung zu sich selbst zu finden. Statt der morgendlichen Zigarette zum Kaffee ging sie laufen oder machte einen Spaziergang und dann ihr Yoga-Programm.

In "Nourish" (30,80 Euro bei ZS Verlag) erzählt Gisele Bündchen über ihren Weg zu sich selbst. © ZS Verlag

"Verabschiedete mich von schlechten Gewohnheiten..."

Um am Ende eines langen Tages runterzukommen, schenkte sie sich keinen Rotwein mehr ein, sondern unternahm einen Spaziergang oder meditierte. „Ich verabschiedete mich“, so Bündchen, „von schlechten Gewohnheiten und ersetzte sie durch gesunde Routinen. Yoga, Atemübungen und Meditation gaben meinem Tagesablauf eine neue Struktur.“

Barbara Becker hat sich intensiv mit dem Thema Zucker beschäftigt. © ZS Verlag

Barbara Becker: Blutzucker im Fokus

Für „Optimize your Sugar“ (ZS Verlag; 27,80 Euro) haben Health-Pionierin Barbara Becker (58) und Ernährungswissenschafterin Franca Mangiameli die Bedeutung des Blutzuckerspiegels genau unter die Lupe genommen und eine Methode entwickelt, diesen – trotz genussvoller Ernährung – im gesundheitsfördernden Lot zu halten: „Sie dürfen“, so Becker, „im Prinzip (fast) alles essen – solange Sie sich gesund auf der Basis einer überwiegend pflanzenbasierten, unverarbeiteten Kost ernähren.

"Optimize your Sugar" von Barbara Becker im ZS Verlag (um 27,80 Euro) erschienen. © ZS Verlag

"Fangen Sie immer mit Salat an..."

Ob Sie Ihre Proteine über vegane oder vegetarische Kost, über Fisch, Meeresfrüchte oder Fleisch zu sich nehmen, spielt keine Rolle. Es gibt keine Mengeneinschränkungen. Sie dürfen essen, so viel Sie wollen – solange es sich um unverarbeitete Lebensmittel handelt. Fangen Sie aber immer mit Salat – gerne mit Essig und Öl –, Gemüse oder Gemüsesuppen mit gesunden Fetten an.

"Entgiften haben wir alle nötig", weiß Model Monica Meier-Ivancan. © ZS Verlag

Danach sind Proteine – auch mit Fetten – dran. Zum Schluss kommen stärkehaltige Kohlenhydrate: Beilagen wie Kartoffeln, Knödel, Brot, Reis oder Nudeln. Wenn Ihnen das nicht einzeln schmeckt, können Sie die Beilagen auch mit Proteinen und Fetten zusammen essen. Faustregel: Lassen Sie die Carbs nicht allein!

Monica Meier-Ivancan: Entgiften leicht gemacht

Monica Meier-Ivancans Fokus liegt auf der Darmsanierung und dem Detoxing des Organismus. „Entgiften“, so die 48-Jährige, „haben wir alle von Zeit zu Zeit nötig. Im Alltag lauern überall kleine Mengen an Umweltgiften, Mikroplastik, Bakterien, Schimmelpilze – unter anderem in Lebensmitteln und Kosmetika. Elektrosmog und UV-Strahlen kommen noch hinzu. Zu den körperlichen Folgen zählen unter anderem Hautprobleme, Gelenkschmerzen, Magen-Darm-Beschwerden, Schlafstörungen oder eine erhöhte Infektanfälligkeit.

In "Drink the Rainbow" erklärt Monica Meier-Ivancan ihr Detox-Geheimnis. © ZS Verlag

Eine Reinigung mit Zutaten aus der Natur

Eine Reinigung mit Zutaten aus der Natur kann bei ganz unterschiedlichen Beschwerden helfen und allgemein das Wohlbefinden steigern.“ In „Drink the Rainbow“ (ZS Verlag, 24,50 Euro) mixt uns Monica Meier-Ivancan köstliche und einfache Smoothies, die den Darm entlasten und den Körper beim Loslassen unterstützen.

Influencerin Sarah Harrison betreibt Anti-Aging von innen heraus. © ZS Verlag

Sarah Harrison: So essen uns schön

Was wir täglich essen, hat Auswirkungen auf unsere Gesundheit, unser Wohlbefinden und auch unser Aussehen. Influencerin Sarah Harrison (34) zeigt in „My Beauty Food“ (ZS Verlag; 28,80 Euro), wie wir Anti-Aging von innen heraus betreiben können: Die größten Widersacher sind vor allem freie Radikale.

Sarah Harrison gibt Einblicken in "My Beauty Food" (ZS Verlag, 28,80 Euro). © ZS Verlag

Die aggressiven Moleküle entstehen auf natürliche Weise durch Entzündungen, UV-Strahlung, Zigarettenrauch oder alleine schon durchs Atmen. Sind zu viele freie Radikale im Körper, kommt dieser mit seinen Reparaturmechanismen nicht mehr schnell genug hinterher. Die Folge: Die Haut sieht früher alt aus und der Körper muss härter arbeiten, um sich wieder zu regenerieren.

Die Zellen richtig abschirmen

Durch richtiges Essen kann man den Körper beim Kampf gegen freie Radikale unterstützen – und zwar mit reichlich Antioxidantien (Vitamin C und E sowie Beta-Carotin). Die Moleküle wirken wie eine Schutzhülle. Sie schirmen unsere Zellen vor freien Radikalen ab und neutralisieren diese, bevor sie Schaden anrichten.