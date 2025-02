"Baywatch"-Sirene Pamela Anderson steht auf saftige Gurken

Die Kult-Blondine, die einst mit ihrem roten Badeanzug zur Ikone wurde, feiert mit "The Last Showgirl“ ihr großes Comeback. Doch anstatt an ihrem Glamour-Image festzuhalten, setzt sie jetzt auf Gummistiefel und Gartenarbeit – und plant ein eigenes Unternehmen für eingelegte Gurken!

"Baywatch"-Nixe Pamela Anderson überraschte kürzlich in der britischen TV-Show "This Morning“ mit einer ungewöhnlichen Enthüllung: "Ich bin eine Einlegerin! Ich komme aus einer langen Linie von Einlegern.“ Schon in ihrer Kindheit lernte sie von ihrer Großtante Vie, wie man Gemüse richtig einmacht. "Sie hat auf Vancouver Island alle Preise für Essiggurken und Senf gewonnen. Das ist eine ernste Sache in meiner Familie“, so Anderson. Und Konkurrenz scheint sie nicht zu scheuen: "Wir versuchen alle, uns gegenseitig zu übertrumpfen“, scherzte sie.

Pamela Anderson © This Morning/YouTube ×

Ein Blick auf ihren Instagram-Account zeigt: Das Gärtnern ist für die 56-Jährige längst mehr als nur ein Hobby. Auf ihrem idyllischen Anwesen auf Vancouver Island pflanzt sie mit Leidenschaft Obst und Gemüse an. Kein Wunder, dass in ihrem Kopf bereits ein passender Name für ihr Business gereift ist: "Pammy's Pickles“. Die besondere Note? Ihre Kreationen sollen mit getrockneten Rosenblättern verfeinert werden. „Man muss heutzutage eben ein bisschen von allem machen“, erklärt sie entschlossen.

Pamela Anderson im Jahr 2001 - Ihr Makeup war damals nicht wegzudenken. © Getty Images ×

Neustart mit süß-saurer Note

Für viele Fans mag dieser neue Karriereweg überraschend kommen, doch Pamela Anderson beweist einmal mehr, dass sie immer für eine Überraschung gut ist. Nach einer ruhigeren Phase erlebt sie aktuell ein beeindruckendes Comeback – angetrieben durch ihren Emmy-nominierten Netflix-Hit "Pamela, A Love Story“ und ihre Bestseller-Memoiren "Love, Pamela“. Dennoch hat sie sich bewusst gegen den Hollywood-Trubel entschieden und zog sich bereits 2020 auf ihr Landgut in Kanada zurück. Dort widmet sie sich neben der Gartenarbeit dem Schreiben, der Meditation und gelegentlichen Filmprojekten.

Nicole Eggert (links) und Pamela Anderson (rechts). © getty ×

Am 20. März kehrt sie auf die große Leinwand zurück – ihr gefeiertes Drama "The Last Showgirl“ startet dann in den heimischen Kinos. Doch während ihre Fans auf der ganzen Welt gespannt auf ihren neuen Film warten, schmiedet Pamela Anderson längst Pläne für ihre Zukunft jenseits der Kamera.