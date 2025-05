Heute startet Umbau im Naturhistorischen Museum

Von heute an wird bis 2028 vor den Toren des Naturhistorischen Museums in Wien kräftig gebaut.

Heute beginnt der groß angelegte Umbau des Naturhistorischen Museums (NHM). Geplant sind unter anderem ein neuer, barrierefreier Eingang, ein moderner Liftturm sowie die Neugestaltung der Besucherbereiche.

"Oberste Priorität bei der Umsetzung des Bauprojekts hat für uns die Gewährleistung der Zugänglichkeit für ALLE Besucher*innen – unabhängig vom Alter, der Mobilität oder anderen individuellen Einschränkungen", erklärt Mag. Markus Roboch, wirtschaftlicher Geschäftsführer des NHM Wien.

Realisiert wird das Bauprojekt von Riegler Riewe Architekten, die aus einem internationalen Auswahlverfahren hervorgegangen sind, an dem sich 18 Architekturbüros aus vier Ländern beteiligt hatten. Die Bauarbeiten sollen bis 2028 abgeschlossen sein.

Fenster zu Türen

Der Umbau findet unter dem Motto "Fenster zu Türen" statt, da zwei Fenster in Richtung Maria-Theresien-Platz künftig zu Türen erweitert werden. Eine symbolische Maßnahme, will man das Museum schließlich für alle zugänglich machen. Zusätzlich wird ein lang ersehnter Lift (seit 2023 in Planung) als vorgelagertes Projekt realisiert - in Form eines separaten Turms direkt neben dem Hauptgebäude.

Neben dem barrierefreien Eingang und dem neuen Liftturm wird auch der Besucherbereich aufgewertet. Der Shop, das Café sowie Räume für die Wissenschaftskommunikation werden vergrößert und neu gestaltet, während für die aktuellen Funktionen Ersatzräume geschaffen werden müssen.

"Gemäß unserem Leitbild versteht sich das Naturhistorische Museum Wien als inspirierender Begegnungsort, an dem neben evidenzbasierter Vermittlung vor allem auch Dialog und Austausch zwischen Wissenschaft und Gesellschaft stattfinden. Die barrierefreie Neuerschließung des Eingangsfoyers wird das Besucher*innen-Erlebnis entscheidend vereinfachen und bereichern", betont Dr. Katrin Vohland, Generaldirektorin und wissenschaftliche Geschäftsführerin des NHM Wien.