1. ORF-Show: Jetzt startet der Song Contest!

Jetzt geht’s los. Heute, Montag um 18.25 Uhr legt der ORF mit der Song-Contest Berichterstattung los: Auslosung der Semifinale. Am Dienstag startet dann der Ticketvorverkauf.

Jetzt geht’s los. Bis zum großen Song Contest Finale am 16. Mai in der Wiener Stadthalle sind es zwar noch 125 Tage. Doch schon heute um 18.25 Uhr ertönt die ESC Hymne das erste Mal im ORF. Die spannende Halbfinal-Auslosung wird nämlich zum allerersten Mal bei uns live im TV übertragen. Nach der traditionellen Übergabe von Conradin Cramer, dem Regierungspräsidenten der Stadt Basel, an den Wiener Bürgermeister Michael Ludwig zittern ab 19 Uhr unter der Moderation von Alexandra Maritza Wachter und Cesár Sampson die 35 Teilnehmerländer um ihre Semifinal-Startplätze.

30 Länder müssen ja am 12. bzw 14. Mai in der Wiener Stadthalle noch durch die Qualifikation. Österreich bleibt das ja nachdem Sieg von JJ erspart. Wir sind ja als Gastgeberland genauso wie Deutschland, Großbritannien, Italien und Frankreich Fixstarter im Finale. Trotzdem wird auch für uns die Auslosung spannend: Denn da erfahren wir, in welcher der beiden Quali Runden Österreich mitwählen und auch auftreten darf.

Unser Kandidat wird dann am 20. Februar bei der großen von Alice Tumler und Cesár Sampson moderierten ORF-Show "Vienna Calling – Wer singt für Österreich“ ermittelt. 12 Kandidaten, darunter auch etabliertere Künstler wie Julia Steen, Nikotin oder Ex-Starmaniac Philip Piller, ringen um das begehrte Ticket.

Apropos Tickets: Da startet schon am Dienstag (13. Jänner) der Run auf die begehrten ESC-Karten. Um 13 Uhr geht die erste Vorverkaufswelle in den Verkauf. Knapp 100.000 Karten werden für die insgesamt 9 Shows in der Stadthalle aufgelegt. Bei den Familien-Shows unter dem Motto „Afternoon Preview Show“ ist man schon ab 15 Euro dabei. Für das Grande Finale (16. Mai, 21 Uhr) kosten die Golden Circle Tickets satte 360 Euro