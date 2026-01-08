Paukenschlag: Song-Contest-Tickets kosten bis zu 360 Euro!

360 Euro für ein Golden Circle Ticket beim Finale. Der Song Contest rockt in Wien im Hochpreissegment, ist aber dennoch etwas billiger als zuletzt in der Schweiz.

Satte 350 Franken, also 374 Euro, kosteten 2025 in Basel die Stehplatz-Tickets für das Song Contest Finale. Am 16 Mai wird es in der Wiener Stadthalle nur marginalst billiger. Die begehrten Golden Circle Tickets für das Grande Finale kosten nämlich 360 Euro. Das geht aus den ESC-Seiten der Wiener Stadthalle und von Wien-.Info hervor. Spannend das teuerste Ticket ist 2026 somit sogar etwas billiger als 201^5 beim letzten ESC in der Stadthalle. Da musste man beim Finale für einen Sitzplatz in der „Kategorie Gold“ nämlich gleich 390 Euro löhnen.

© Eurovisionworld

© ORF/Wieder Design Studios

„Die Ticketerlöse sind integraler Bestandteil des Song Contest Budgets und tragen dazu bei, allen TV-Zuschauer:innen eine spektakuläre Live-Show aus der Wiener Stadthalle zu präsentieren.“ erklärt die Stadthalle online das fast schon Opernball-würdige Hochpreissegment und hat für die Fans dennoch ein ESC-Zuckerl bereit: „Auch wenn das Finale eine hochpreisige Veranstaltung ist, wurde darauf geachtet auch Tickets im niedrigen Preissegment anzubieten – los geht es etwa bei den Nachmittagsshows bei 15 Euro.“

© zeidler

Das ist der ESC-Fahrplan in der Wiener Stadthalle:

Jury-Show Semifinale 1, 11. Mai (21.00 Uhr)

Family-Show Semifinale 1, 12. Mai (15.00 Uhr)

TV-Show Semifinale 1, 12. Mai (21.00 Uhr)

Jury-Show Semifinale 2, 13. Mai (21.00 Uhr)

Family-Show Semifinale 2, 14. Mai (15.00 Uhr)

TV-Show Semifinale 2, 14. Mai (21.00 Uhr)

Jury-Show Finale, 15. Mai (21.00 Uhr)

Family-Show Finale, 16. Mai (12.00 Uhr)

Finale, 16. Mai (21.00 Uhr)

Gleich drei dieser Familien-Shows unter dem Motto „Afternoon Preview Show“ stehen in Wien am Programm – am 12., 14 und 16. Mai. Dazu gibt es die drei Jury-Shows und natürlich die drei großen TV-Shows. Insgesamt werden bei den 9 Shows in der Stadthalle knapp 100.000 Fans aus der ganzen Welt erwartet. Der Vorverkauf der begehrten Tickets startet am Dienstag, 13. Jänner, um 13 Uhr.