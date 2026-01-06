ESC-Wirbel: Israel führt schon jetzt die Wettquoten 2026 an

Noch ist der Eurovision Song Contest 2026 in weiter Ferne – doch die ersten Prognosen sorgen bereits für Diskussionen. Kaum sind die offiziellen Wettquoten veröffentlicht, zeichnen sie ein überraschend klares Stimmungsbild.

Noch bevor konkrete Beiträge bekannt sind, liefern die ersten veröffentlichten Wettquoten zum Eurovision Song Contest 2026 bereits ein klares Signal: Die Buchmacher sehen früh einen Favoriten. An der Spitze der aktuellen Prognosen steht Israel.

Obwohl weder Künstler noch Songs feststehen und auch die nationalen Vorentscheidungen noch ausständig sind, zeichnen die Wettmärkte bereits ein erstes Meinungsbild. Dieses fällt eindeutig aus. Veröffentlicht wurden die Quoten vom verifizierten X-Account „Eurovision News“ (vormals Twitter). Dort heißt es: „Die #Eurovision-2026-Quoten sind jetzt offiziell draußen. Laut den aktuellen Quoten wird Israel als Sieger des #Eurovision2026 vorhergesagt.“

Israel übernimmt die Führung

In der veröffentlichten Übersicht rangiert Israel auf dem ersten Platz der Buchmacher-Einschätzungen. Dem Land wird aktuell eine Gewinnwahrscheinlichkeit von 10 Prozent zugeschrieben.

Schweden und Ukraine folgen knapp

Unmittelbar dahinter liegt Schweden auf Rang zwei. Die prognostizierte Siegchance beträgt 9 Prozent, die entsprechende Quote liegt bei 6. Auf Platz drei folgt die Ukraine mit einer Gewinnwahrscheinlichkeit von 7 Prozent und einer Quote von 7,5.

Die weiteren Plätze in den Top 5 belegen:

– Finnland auf Rang vier mit 6 Prozent Gewinnchance (Quote 9)

– Italien auf Rang fünf mit 5 Prozent (Quote 10)

Auffällig ist, dass damit erneut jene Länder das Spitzenfeld dominieren, die beim Eurovision Song Contest in der Vergangenheit regelmäßig starke Platzierungen erzielt haben.

Großes Interesse bereits Monate im Voraus

Der Beitrag von „Eurovision News“ sorgte innerhalb kurzer Zeit für hohe Aufmerksamkeit. Zum angegebenen Zeitpunkt verzeichnete der Post mehr als 162.000 Aufrufe, über 1.000 Likes sowie zahlreiche Kommentare und hunderte Weiterverbreitungen.

Einordnung der Wettquoten

Die veröffentlichten Zahlen beruhen ausschließlich auf Einschätzungen der Wettanbieter. Sie spiegeln aktuelle Erwartungen, Trends und Marktbewegungen wider, stellen jedoch keinerlei Vorentscheidung dar. Erfahrungsgemäß können sich diese Quoten im Verlauf der kommenden Monate deutlich verschieben – insbesondere dann, wenn nationale Vorentscheide starten und erste Songs präsentiert werden.