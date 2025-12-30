Große Trauer: Song Contest-Star stirbt nach langer Krankheit

Fanny Biascamano, französische ESC-Kandidatin von 1997, ist im Alter von 46 Jahren gestorben. Die Sängerin aus Sète wurde für ihren Beitrag „Sentiments Songes“ in Dublin bekannt.

1997 trat Fanny aus dem südfranzösischen Sète für Frankreich beim Eurovision Song Contest in Dublin auf. Die damals 17-Jährige belegte den siebten Platz und erhielt Höchstpunktzahlen aus Estland, Norwegen und Polen. Nun ist Fanny Biascamano, so ihr bürgerlicher Name, im Alter von nur 46 Jahren verstorben. Über die Nachricht berichtete die französische Zeitung "Midi Libre" unter Berufung auf die Familie. Am 28. Dezember schrieb Sylvie Biascamano auf Facebook: "Sète trauert. Familie, Verwandte und Freunde sind sehr traurig, euch mitzuteilen, dass Fanny letzte Nacht von uns gegangen ist. Für alle, die ihr die letzte Ehre erweisen möchten, findet der Gottesdienst an diesem Samstag, 3. Januar, in der Kirche Saint-Joseph in Sète statt."

Fanny Biascamano © Eurovision

Fanny sei nach langer Krankheit gestorben, so Midi Libre. Laut Berichten von Sud Ouest und L‘Union soll sie an Krebs gelitten haben.

Frühe Karriere und Erfolge

Fanny Biascamano © Eurovision

Vor dem ESC-Auftritt war Fanny bereits als Sängerin bekannt. 1991 trat sie im Alter von zwölf Jahren in der TF1-Show "Sacrée soirée" mit dem Song "L'homme à la moto" von Edith Piaf auf. Ihre Rock-Coverversion erreichte den siebten Platz der Charts. Später veröffentlichte sie weitere Musik und war auch als Schauspielerin und Autorin von Rezeptbüchern aktiv.

Fanny galt als größter Star ihrer Heimatstadt Sète. Auf Facebook drücken viele Fans ihre Trauer aus: "Eine großartige Künstlerin … Viel zu früh gegangen", lautet nur eine von zahlreichen Reaktionen. Auch in der ESC-Community wird ihr Tod betrauert. Ein Nutzer schrieb auf Facebook unter dem Beitrag von OGAE Germany: "Das ist traurig. Ihr Auftritt beim ESC ist einer meiner All-Times."