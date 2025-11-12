Supercomputer: Österreichs WM-Chance bei 99,78 Prozent

Österreich vor der WM-Rückkehr – Rangnick-Team fast durch.

Das ÖFB-Team steht kurz vor der ersten Teilnahme an einer Fußball-Weltmeisterschaft seit 1998! Laut den aktuellen WM-2026-Projektionen von We Global Football liegt Österreich in der Kategorie „Looking very good“ mit einer Qualifikationswahrscheinlichkeit von 99,78 Prozent. Damit zählt die Mannschaft von Teamchef Ralf Rangnick neben Nationen wie Belgien (99,98), Portugal (99,91) und noch vor den Niederlanden (99,76) zu den heißesten europäischen Anwärtern auf ein WM-Ticket. Zum Vergleich: Deutschlands Chancen auf die WM liegt bei "nur" 91,02 Prozent.

ÖFB mit 15 Punkten auf Platz 1

Am Samstag (18 Uhr, live ORF1) kann Österreich im Auswärtsspiel gegen Zypern mit einem Sieg alles klar machen. Sollte Verfolger Bosnien-Herzegowina im Parallelspiel gegen Rumänien (20.45 Uhr) nicht gewinnen, wäre das Rangnick-Team fix für die Weltmeisterschaft 2026 qualifiziert. In der Gruppe H liegen die Österreicher mit 15 Punkten aus 6 Spielen klar an der Spitze, während Bosnien und Rumänien nur noch Außenseiter-Chancen haben.

Am Dienstag wartet Bosnien

Zur Erinnerung: Am letzten Spieltag kracht Österreich zu Hause auf Bosnien (Di., 20.45 Uhr, ServusTV), während Rumänien zu Hause gegen San Marino spielt. Die Statistik zeigt klar: Österreich hat die besten Karten, um Geschichte zu schreiben. Damit wäre die erste WM-Teilnahme seit 27 Jahren perfekt – und der krönende Lohn für eine starke Qualifikation unter Rangnick, der das Team zurück in die Weltspitze geführt hat.