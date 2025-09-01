Ungewöhnliches Beauty-Geheimnis gelüftet: So pflegt Claudia Schiffer ihre atemberaubende Figur

Claudia Schiffer feiert nicht nur ihren 50. Geburtstag mit Stil – sie strahlt wie nie zuvor und wirkt fitter denn je. Wie sie das macht, hat sie jetzt verraten – und ihr Beauty-Geheimnis ist überraschend, ungewöhnlich und so einfach, dass man sofort neugierig wird.

Claudia Schiffer ist nicht nur ein Supermodel der ersten Stunde – sie ist auch ein echtes Vorbild, wenn es um Fitness, Selbstbewusstsein und die eigene Ausstrahlung geht. Und jetzt hat die deutsche Schönheit ihr überraschendes Beauty-Geheimnis gelüftet – und das ist so einfach wie ungewöhnlich: Eisbaden!

Das ist Claudia Schiffers Geheimrezept

Auf Instagram zeigt Claudia regelmäßig, wie sie sich jeden Tag für drei Minuten in eiskaltes Wasser wagt. Ganz entspannt trägt sie dabei süße Badeanzüge, Sonnenbrille und und ihr Haar locker zu einem Pferdeschwanz gebunden. Die Fotos strahlen Lebensfreude, Energie und Gelassenheit aus – und motivieren fast selbst, ins kalte Wasser zu springen.

50 und glücklicher denn je

Kurz nach ihrem 50. Geburtstag sprach Claudia offen darüber, wie sie das Älterwerden feiert. In einem Interview mit Country and Town House verriet sie: „Ich bin so glücklich, 50 zu werden, und habe mich noch nie so selbstbewusst oder glücklich in meinem Leben gefühlt. Ich versuche nicht, jünger auszusehen oder mich jünger zu fühlen. Ich genieße das Jetzt.“ Sie fügte hinzu: „Ich habe das Älterwerden immer genossen, weil es mehr Selbstvertrauen mit sich bringt, und ich schätze meine jetzige Position sehr.“

Eisbaden für Körper und Geist

Wer jetzt denkt, drei Minuten Eiswasser seien unmöglich, sollte wissen: Eisbaden regt nicht nur den Kreislauf an, stärkt das Immunsystem und kann die Haut beleben – es ist auch ein echter Energieschub.

Claudias Geheimnis zeigt: Schöne Haut, eine fitte Figur und ein strahlendes Lächeln kommen nicht nur aus Cremes oder Trainingsplänen – manchmal reicht ein kurzer Sprung ins kalte Wasser, kombiniert mit Selbstliebe und positiver Energie.