Aggressiver Seeotter attackiert seit Wochen Surfer

Beamte der Wildtierbehörde arbeiten daran, einen aggressiven Seeotter einzufangen, der seit mehreren Wochen Surfer bedroht und vor der kalifornischen Küste Surfbretter stiehlt. Ein von Hefti Brunold geteiltes Video zeigt eine Begegnung zwischen dem Otter und einem Surfer vor der Küste von Santa Cruz am Sonntag.

Immer wieder aggresives Verhalten

Das 5-jährige Otterweibchen wurde in Gefangenschaft geboren, nachdem seine Mutter wegen Aggressionen, die wahrscheinlich durch die Fütterung durch Menschen ausgelöst wurden, eingefangen worden war, heißt es. Nach der Entwöhnung wurde das Jungtier mit einer Markierung versehen und in die Freiheit entlassen. Im Mai letzten Jahres tauchte sie mit ihrem eigenen Jungtier wieder in dem Gebiet auf und begann im Herbst mit Menschen zu interagieren.

Damals setzten Beamte der Wildtierbehörde Schikanen ein, die sie vorübergehend von ihrem ungewöhnlichen Verhalten abhielten. Nun hat die US-Behörde für Fischerei und Wildtiere (U.S. Fish and Wildlife Service) dem kalifornischen Ministerium für Fischerei und Wildtiere (California Department of Fish and Wildlife) und dem Monterey Bay Aquarium, das regelmäßig Otter rehabilitiert und pflegt, die Genehmigung erteilt, sie einzufangen.

Bislang wurden keine Verletzungen bei Begegnungen mit dem Otter gemeldet. Beamte der Wildtierbehörde raten Surfern, Schwimmern und Kajakfahrern, den Otter zu meiden und nicht zu einer Begegnung mit ihm zu ermutigen. Sobald der Otter eingefangen ist, wird er von Tierärzten im Monterey Bay Aquarium untersucht.