Mann masturbierte mit Banane im Hintern vor Supermarkt

Eine entsetzte Kundin berichtete, sie habe einen halbnackten Mann gesehen, der sich im Gebüsch befriedigt habe und sich dabei eine Banane in den Hintern schob.

Eine Kundin in einem englischen Supermarkt war angewidert, nachdem sie einen halbnackten Mann gesehen hatte, der im Gebüsch vor einer Morrisons-Filiale masturbierte und sich eine Banane in den Hintern schob. Die Frau, die nicht namentlich genannt werden möchte, sagte, sie sei letzte Woche auf dem Rückweg von einem Einkauf in Doncaster gewesen, als sie den Akt im vor dem Geschäft entdeckte, berichtet die Doncaster Free Press.

Frau entsetzt

Sie sagte: "Ich konnte ehrlich gesagt nicht glauben, was ich sah. Da war dieser Kerl im Gebüsch, mit seinen Hosen um die Knöchel. Mit einer Hand masturbierte er sich selbst und mit der anderen führte er eine Banane in seinen Anus ein." Die Frau beschrieb den Mann als "jung" mit blondem Haar und sagte, er habe ein graues Oberteil mit einer blauen Jogginghose getragen, die um seine Knöchel hing.

Sie sagte, dass der Mann, der sich sichtlich amüsierte", mit dem Rücken zu ihr stand und wohl davon ausging, dass er nicht zu sehen war. Sie glaubt, dass er sie nicht einmal bemerkt hat, weil er zu sehr in seine eigenen Aktivitäten vertieft war. "Ich bin ziemlich tolerant, und alles hat seine Zeit und seinen Platz, aber so etwas erwartet man nicht, wenn man nur kurz einkaufen geht", fügte sie hinzu. "Was er zu Hause macht, ist seine Sache, aber man sollte so etwas nicht in der Öffentlichkeit tun, oder?