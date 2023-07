Nach zwei Herztransplantationen: YouTube-Star mit nur 11 Jahren gestorben

Der Junge ließ sich nicht von seiner Krankheit abhalten und wurde mit seinem Kanal Kraken the Box ein erfolgreicher YouTube-Star

Der britische Schüler und YouTuber Kori Parkin-Stovell ist im Alter von nur 11 Jahren gestorben. Kori aus Ripley wurde mit einem hypoplastischen Linksherzsyndrom geboren - einem angeborenen Herzfehler, der dazu führte, dass sich die linke Seite seines Herzens nicht richtig entwickelt hatte.

Erflogreicher Youtube-Channel

Der Junge ließ sich jedoch nicht von seiner Krankheit abhalten und wurde mit seinem Kanal Kraken the Box ein erfolgreicher YouTube-Star, wo er auf seine Krankheit aufmerksam machte und um Unterstützung bat, damit er seine Träume verwirklichen konnte, bevor er starb. Kori wurde zum ersten Mal operiert, als er gerade einen Tag alt war, und verbrachte die meiste Zeit seines jungen Lebens im Krankenhaus.

In einem Video sagte seine Mutter: "Kori ist heute Abend kurz nach halb acht in meinen Armen verstorben. Ich bin jetzt gerade neben ihm. Er ist ganz friedlich eingeschlafen. Er liegt gerade in seinem Bett, ich bin in seinem Schlafzimmer. Seine Kapitänsmütze liegt neben seinem Kopf und er hat eine Papageienfahne über sich."

© YouTube/Kraken the Box

Sie bedankte sich bei seinen Abonnenten für ihre Unterstützung und forderte die Menschen auf, weiterhin mit seinen Videos zu interagieren. Koris YouTube-Kanal Kraken in the Box hat derzeit mehr als 200.000 Abonnenten, und sein letzter Upload wurde nach seinem tragischen Tod mit Beileidsbekundungen überschwemmt.