Mädchen findet 2,95 Karat Diamanten in Park

Ein junges Mädchen erlebte eine bemerkenswerte Geburtstagsüberraschung, als sie in Arkansas einen goldbraunen Diamanten von 2,95 Karat entdeckte.

Mädchen machte Sensationsentdeckung

Die angehende Edelsteinliebhaberin machte diese außergewöhnliche Entdeckung, als sie ihren siebten Geburtstag im Crater of Diamonds State Park in Murfreesboro, Arkansas, feierte, wie es in einer Pressemitteilung des Parks heißt.



Dieser kostbare Fund, den Aspen Brown am 1. September machte, ist eine bemerkenswerte Ergänzung der Sammlung des Parks und der zweitgrößte Diamant, der in diesem Jahr von einem Parkgast registriert wurde. Der einzige Diamant, der ihn in seiner Größe übertraf, war ein brauner Diamant von 3,29 Karat, der im März ausgegraben wurde, wie es in der Mitteilung des Parks heißt.