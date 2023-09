22 Jahre nach Anschlag: Identität von 2 weiteren 9/11 Opfern identifiziert

Die Namen der Opfer werden auf Wunsch ihrer Familien zurückgehalten, so die Behörden.

Ein Mann und eine Frau, die bei den Terroranschlägen vom 11. September 2001 im World Trade Center ums Leben kamen, sind identifiziert worden, so die Behörden der Stadt New York.

Über 1.000 Opfer noch immer nicht identifiziert

Die Namen der Opfer werden auf Wunsch ihrer Familien zurückgehalten, so die Behörden. Mittels DNA-Analysen konnten die sterblichen Überreste eines Mannes und einer Frau, die beim Anschlag auf das World Trade Center in New York ums Leben kamen, zweifelsfrei zugeordnet werden.

Fast 22 Jahre nach den Anschlägen auf das World Trade Center sind die sterblichen Überreste von 1.104 Opfern, d. h. 40 % der Toten, immer noch nicht gefunden worden.

Die Arbeit der New Yorker Gerichtsmediziner ist eine wahre Mammutaufgabe und gilt als die größte und komplexeste forensische Untersuchung in der Geschichte der USA. Fortschritte in der DNA-Technologie ermöglichen es, DNA-Fragmente der Opfer mit Proben von Angehörigen abzugleichen. Dennoch schreitet die Identifizierung nur langsam voran, und die letzten erfolgreichen Identifizierungen liegen bereits zwei Jahre zurück.